Superávit comercial se sextuplicó desde 2019 a la fecha y suma más de US$ 43,000 millones

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 19 Jun. (ANDINA) -

El superávit de la balanza comercial peruana acumulado en los últimos doce meses alcanzó los 43,049 millones de dólares a abril del 2026, una cifra que multiplica por 6.7 veces el nivel registrado en el 2019, año prepandemia, cuando se ubicó en 6,472 millones de dólares en diciembre de dicho año, de acuerdo con información del Banco Central de Reserva (BCR).

Laevolución de este indicador muestra el fortalecimiento sostenido del sector externo peruanodurante los últimos años,impulsado por el desempeño de las exportaciones tradicionales y no tradicionales, así como por la mejora de los términos de intercambio en distintos periodos.

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Tras registrar un superávit anualizado de 6,472 millones de dólares en diciembre del 2019, antes de la pandemia del covid-19, el saldo comercial descendió hasta 5,398 millones en junio del 2020, en medio de las restricciones económicas derivadas de la emergencia sanitaria mundial. Sin embargo, a partir del segundo semestre comenzó una recuperación gradual que permitió cerrar el 2020 con un superávit de 8,098 millones de dólares.

Durante el2021labalanza comercial mantuvo una tendencia ascendentey culminó el año con un superávit anualizado de 14,894 millones de dólares, impulsado por la recuperación de la actividad económica global.

Latendencia positiva continuó en el 2022, cuando el indicador alcanzó un máximo de 15,948 millones de dólares en marzo. Posteriormente se observó una moderación que llevó el saldo anualizado a 10,094 millones de dólares al cierre de ese año.

En el 2023 se retomó una trayectoria de crecimiento sostenido. El superávit acumulado en los últimos doce meses pasó de 10,063 millones de dólares en enero a 17,005 millones en diciembre, favorecido por la recuperación de las exportaciones y la normalización progresiva del comercio exterior tras la pandemia.

Elavance se aceleró durante el 2024, año en que el superávit anualizado cerró en 24,144 millones de dólares, mientras queen el 2025 alcanzó un nuevo récord de 35,433 millones de dólares, impulsado por mayores exportaciones mineras, agroindustriales y manufactureras, según reportó el BCR en su momento.

Latendencia continuó durante el primer cuatrimestre del 2026. El superávit acumulado en los últimos doce meses pasó de 37,797 millones de dólares en enero a 39,704 millones en febrero, 41,423 millones en marzo y 43,049 millones en abril, lo que lo consolida en el nivel más alto de la historia.

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