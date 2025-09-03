Perú y Tailandia avanzan en una segunda ronda de negociación hacia un tratado de libre comercio

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Perú y Tailandia han logrado "avances sustanciales" en una segunda ronda de negociación para alcanzar un Tratado de Libre Comercio (TLC) integral que permita profundizar en el texto parcial vigente desde 2011, según informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú.

Las negociaciones tuvieron lugar entre el 13 y el 16 de agosto en Bangkok (Tailandia), si bien las mesas sobre comercio de servicios y obstáculos técnicos al comercio se celebraron en formato virtual.

Este nuevo tratado bus incorporar compromisos en comercio de servicios, propiedad intelectual y entrada temporal de personas para fortalecer la relación entre ambos países.

En la actualidad, el comercio entre Perú y Tailandia se basa en el Protocolo Perú-Tailandia y los cuatro Protocolos Adicionales, de los cuales los tres primeros se encuentran vigentes desde 2011 y el último de ellos desde 2003.

Las exportaciones peruanas a Tailandia alcanzaron los 110 millones de dólares (94 millones de euros) en 2024, con productos destacados como el zinc, la pota, el molibdeno, los colorantes naturales o frutas. En el primer semestre del año, los envíos a este país asiático sumaron 47 millones de dólares (40 millones de euros), principalmente por productos pesqueros, agrícolas y mineros.