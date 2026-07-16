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Lima 16 Jul. (ANDINA) -

La tasa de desempleo en Lima Metropolitana se ubicó en 4.9%, durante el segundo trimestre del 2026, lo cual implicó una caída de 1.5 puntos porcentuales, respecto a lo registrado en igual periodo del 2025 (6.4%), según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

De acuerdo con su informe técnico Situación del Mercado Laboral, se trata de una de las tasas más bajas registradas de manera trimestral desde el 2022.

Así, en el primer trimestre del 2022 se registró una tasa de desempleo de 9.4%, la que ha ido marcando una tendencia a la baja hasta la fecha.

Señaló, asimismo, que en cifras absolutas unas 304,600 personas buscaron un empleo activamente en Lima Metropolitana, entre abril y junio de este año.

¿Qué sectores lideraron el crecimiento del empleo en los cuatro primeros meses del año?

En el periodo de análisis, del total de la población desempleada, el 59.2% (180,300) fueron mujeres y el 40.8% (124,300) hombres.

De este modo, la tasa de desempleo femenina se ubicó en 6.2%, siendo 2.4 puntos porcentuales más que la tasa de desempleo masculina (3.8%).

PEA ocupada

En su informe precisó que entre abril y junio la población ocupada de Lima Metropolitana se sitúo en 5 millones 894,400 personas. Comparado con similar trimestre del 2025, aumentó 7.5% (413,000 personas).

En este trimestre, la población ocupada femenina aumentó 8.6% (214,400) y la masculina 6.6% (198,500), en comparación a igual trimestre del año 2025.

Señaló que del total de la población ocupada de Lima Metropolitana, el 54.1% (3 millones 188,800) lo integran los hombres y el 45.9% (2 millones 705,500) las mujeres.

La población ocupada aumentó en los sectores Servicios 8.3% (255,800), Manufactura 6.5% (47,100), Construcción 6.1% (24,500) y Comercio 5.4% (65,800).

Del total de ocupados, la rama de actividad de Servicios concentra el 56.7%, Comercio el 21.8%, Manufactura el 13.1% y Construcción el 7.2%.

Tamaño de empresa

El INEI precisó que la población ocupada aumentó en los establecimientos de 11 a 50 trabajadores en 19.1% (125 ,900), en las empresas de 51 y más trabajadores en 13.2% (200,900) y en las unidades económicas de 1 a 10 trabajadores en 2.6% (86,200).

Detalló que el 57.5% de la población ocupada labora en establecimientos de 1 a 10 trabajadores, el 29.2% en empresas de 51 y más trabajadores y el 13.3% en unidades económicas de 11 a 50 trabajadores.

Según nivel educativo, en el trimestre de análisis, la población ocupada aumentó 23.7% (380,800) entre los que alcanzaron educación superior universitaria y 8% (90,800) en aquellos con educación superior no universitaria.

Mientras que en la población ocupada de educación primaria o menor nivel, disminuyó 12.8% (menos 48,100) y en el grupo con educación secundaria cayó 0.5% (menos 10,500).

El reporte del INEI detalla que del total de ocupados, el 5.6% tiene primaria o menor nivel educativo, el 39.8% educación secundaria, el 20.9% superior no universitaria y el 33.7% cuenta con educación universitaria.