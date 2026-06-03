Telecomunicaciones: Gobierno crea grupo de trabajo para mejora de gobernanza institucional

Andina/Difusión

Lima 3 Jun. (ANDINA) -

El Gobierno creó el grupo de trabajo multisectorial para la mejora de la gobernanza institucional en materia de telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Vía Resolución Ministerial N° 294-2026-MTC/01.03, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se señala que dicho grupo de trabajo es de naturaleza temporal y se encargará de elaborar recomendaciones, medidas e iniciativas enfocadas en mejorar la gobernanza institucional en telecomunicaciones.

El grupo de trabajo multisectorial se instalará en el plazo máximo de 15 días hábiles y tendrá una vigencia de un año, aunque luego puede ser prorrogado por un año adicional, previo informe de justificación de la secretaría técnica.

Al término de la vigencia del grupo de trabajo multisectorial se presentará al ministro de Transportes y Comunicaciones, un reporte que contiene recomendaciones, medidas e iniciativas enfocadas en mejorar la gobernanza institucional en materia de telecomunicaciones.

La norma indica que el grupo de trabajo para la mejora de la gobernanza institucional en materia de telecomunicaciones estará integrado por:

- El viceministro de Comunicaciones del MTC, quien la preside.

- El director general de Políticas y Regulación en Comunicaciones del MTC.

- El presidente ejecutivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Los representantes titulares del grupo de trabajo multisectorial contarán con un representante alterno, cuya designación se efectúa mediante comunicación dirigida a la secretaría técnica. Todos ellos ejercerán sus funciones ad honorem.

La secretaria técnica del grupo de trabajo multisectorial estará a cargo de la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones del MTC, siendo la responsable de brindar apoyo técnico y administrativo, llevar el registro de los acuerdos y custodiar las actas, así como toda la documentación que genere.

(FIN) CNA