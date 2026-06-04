Telecomunicaciones: MTC impulsa regulación para acelerar despliegue de infraestructura

Archivo - Las telecomunicaciones avanzan en las zonas rurales gracias a Pronatel. - Andina/Cortesía - Archivo

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó un proyecto de decreto supremo que busca hacer más eficiente el modelo de supervisión de radiaciones no ionizantes en telecomunicaciones, manteniendo los estándares de protección vigentes y reduciendo las cargas administrativas para fortalecer la conectividad en el país.

La propuesta plantea modificar la Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley N.° 29022 para implementar un esquema de verificaciones inopinadas a cargo de la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones (DGFSC), dejando atrás la obligación de presentar mediciones técnicas de Límites Máximos Permisibles (LMP) de Radiaciones No Ionizantes (RNI) por cada nueva estación radioeléctrica instalada.

El MTC explicó que este mecanismo permitirá verificar y certificar el cumplimiento de los parámetros establecidos de manera más eficiente y estratégica.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, señaló que la propuesta fortalece el rol fiscalizador del Estado, al permitir controles más estratégicos y permanentes.

“Los controles no desaparecen. Por el contrario, el Estado tendrá mayores herramientas para supervisar y actuar cuando corresponda, asegurando el cumplimiento de los límites máximos permitidos y reforzando la protección de la población”, indicó.

La medida también generará incentivos para que los operadores mantengan el cumplimiento continuo de los parámetros técnicos, ante la posibilidad de ser fiscalizados en cualquier momento.

Aldo Prieto precisó que los límites máximos permitidos de radiaciones no ionizantes se mantienen sin cambios. La propuesta modifica únicamente el mecanismo de verificación y supervisión, bajo un enfoque basado en resultados y fiscalización posterior.

Además, la actualización normativa contribuirá a reducir cargas administrativas innecesarias y costos operativos asociados a la contratación de servicios especializados para mediciones obligatorias por cada estación de radiocomunicación.

“Esto permitirá que los operadores destinen más recursos al despliegue de infraestructura y expansión de cobertura, favoreciendo el cierre de brechas de conectividad en distintas zonas del país”, dijo el ministro.

La evidencia recogida por el MTC respalda esta actualización normativa. Durante los últimos siete años, las mediciones efectuadas por la DGFSC muestran que, en ningún caso se superan los umbrales de los LMP (y que, en casi la totalidad de las mediciones, no se llega ni al 1% del valor establecido por la legislación peruana).

“Con esta propuesta buscamos una regulación moderna y eficiente, que mantenga la protección de la salud pública y, al mismo tiempo, facilite el despliegue de infraestructura para ampliar el acceso a los servicios de telecomunicaciones”, indicó Aldo Prieto.

A través de la Resolución Ministerial N° 303-2026-MTC/01.03, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se establece que la ciudadanía en general puede enviar sus comentarios, durante 15 días calendario, a la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones a través de la mesa de partes virtual mpv.mtc.gob.pe o al correo electrónico info.dgprc@mtc.gob.pe.

(FIN) NDP/CNA