Telecomunicaciones: servicios móviles e internet impulsaron ingresos en primer trimestre

Andina/Servicios Móviles E Internet Fijo

Lima 6 Jul. (ANDINA) -

Los ingresos generados por las empresas de telecomunicaciones alcanzaron los 5,130 millones de soles en el primer trimestre del presente año, de acuerdo con el Análisis del Desempeño Financiero del Sector Telecomunicaciones de enero a marzo del 2026, del Osiptel.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) señaló que estos resultados representan un 2.3% más que losingresosregistrados durante el mismo periodo del 2025 y responden principalmente a los mayores ingresos enServicios Móviles, Internet Fijo y Venta y Alquiler de Equipos.

Con relación a los servicios móviles, en los primeros tres meses del año, se registraron 20.6 millones de líneas móviles en servicio a tres meses en la modalidad contrato (postpago y control) e ingresos por 2,654 millones de soles, lo que significó un incremento del 4.1%, en comparación al registrado en el primer trimestre del 2025.

Osiptel indicó que el mercado de internet fijo cerró en marzo del 2026 con más de 4.1 millones de conexiones en servicio, generando ingresos por 874 millones de soles durante el período de análisis.

A nivel de las principales empresas operadoras del sector telecomunicaciones, los ingresos de Claro representaron el 35% del total del sector; seguido de Integratel con el 23.1%; y el Grupo Entel (conformado por Entel Perú y Americatel Perú) con el 19.9%.

Por otro lado, Osiptel informó que los ingresos provenientes del servicio de televisión de paga continuaron mostrando una tendencia decreciente, esto en línea con la reducción sostenida del número de conexiones registradas a nivel nacional.

Durante el periodo de análisis, se registraron ingresos por 238 millones de soles, lo que significó una disminución del 15.8%, en comparación al primer trimestre del año anterior.

Según el referido informe, el número de conexiones del servicio de televisión de paga se redujo de 1.4 millones en marzo del 2025 a 1.2 millones en marzo del 2026. Mientras que, la demanda de los usuarios por servicios audiovisuales ofrecidos a través de plataformas de streaming continúa incrementándose, de acuerdo con los resultados de la última Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL).

(FIN) NDP/CNA