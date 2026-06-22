Terminal de Matarani aprueba mejoras operativas por más de US$ 1 millón

Andina/Difusión

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó mejoras operativas en el Terminal Portuario de Matarani, en Arequipa, mediante una iniciativa que contempla una inversión estimada superior a un millón de dólares.

La entidad informó que la medida fue aprobada mediante la Resolución Directoral N.° 00067-2026-SENACE-PE/DEIN, emitida el 17 de junio de 2026, que da luz verde al “Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para la Inclusión de nuevas operaciones en el Sistema de Minerales C”, presentado por Terminal Internacional del Sur S.A.

Según detalló el Senace, la aprobación permitirá implementar mejoras en el sistema de almacenamiento de minerales C del Terminal Portuario de Matarani, ubicado en la provincia de Islay, región Arequipa.

Las modificaciones consideran la incorporación de un secador infrarrojo y la inclusión de nuevas cargas, sin generar un incremento en la capacidad previamente aprobada para el terminal.

Asimismo, la entidad precisó que el proyecto cuenta con la opinión técnica favorable vinculante de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

El Senace explicó que el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) es un instrumento de gestión ambiental requerido para ejecutar modificaciones o ampliaciones que generen impactos no significativos sobre el ambiente o que impliquen mejoras tecnológicas en proyectos de inversión.

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles es un organismo público adscrito al Ministerio del Ambiente encargado de evaluar la viabilidad ambiental de los grandes proyectos de inversión del país.

(FIN) NDP / JAM