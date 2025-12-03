Tés e infusiones del Perú alcanzan reconocimiento global en concurso mundial en París

El Perú destacó en el octavo Concurso de Tés del Mundo, organizado por la Agencia de Valorización de Productos Agrícolas (AVPA) en París; al lograr 13 distinciones en tés e infusiones debido a su calidad y propuesta de valor, indicó hoy Promperú. - Andina/Cortesía

Lima 4 Dic. (ANDINA) -

El Perú destacó en el octavo Concurso de Tés del Mundo, organizado por la Agencia de Valorización de Productos Agrícolas (AVPA) en París; al lograr 13 distinciones en tés e infusiones debido a su calidad y propuesta de valor, indicó hoy Promperú.

Refirió que esta edición del concurso, reunió a productores de 18 países, incluidos referentes globales como China e India.

Asimismo, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), indicó que

estos resultados reflejan el creciente interés internacional por la diversidad de los tés peruanos, elaborados en zonas de alta biodiversidad y con prácticas sostenibles.

El presidente de la AVPA, Philippe Juglar, destacó la trayectoria ascendente del té peruano y señaló que sigue una ruta similar a la del café y el cacao, dos categorías en las que el Perú ya goza de prestigio consolidado.

Esto confirma la capacidad del país para competir en el dinámico segmento de tés especiales en Europa.

En la categoría de infusiones, la empresa VEBA obtuvo una medalla gourmet y una mención especial por su infusión de camu camu. La cusqueña Mezclate fue reconocida por su mezcla Pukaté, mientras que la marca limeña La Fidelia recibió dos distinciones por sus infusiones Néctar de Dioses y Tentación de Los Andes.

Inkaterra, empresa hotelera que también cultiva té bajo un modelo de turismo sostenible y agricultura regenerativa, obtuvo una medalla de bronce por su té negro y una medalla gourmet por su té verde.

También fueron premiadas Machu Picchu Tea Company por su té blanco, Elvira Infusiones de Huyro por su té negro, Agro Industrias Puma Real por sus tés negro y blanco, Madre Terra Huyro por sus tés verde y rojo y Los Tealeros de Alfamayo, por su té verde.

Estos premios llegan en un contexto favorable para los orígenes emergentes.

En Europa, el mercado de tés de especialidad supera los 26,000 millones de dólares, impulsado por consumidores que buscan trazabilidad, sostenibilidad y productos con identidad de origen.

Francia, uno de los mercados más dinámicos, ha incrementado su consumo de té en un 60% en las últimas dos décadas y registra importaciones superiores a 18,500 toneladas al año, valorizadas en cerca de 500 millones de euros.

Este entorno abre oportunidades estratégicas para los tés peruanos, en especial los provenientes de Cusco, principal región productora del país.

En 2021 se concretó la primera exportación de té de especialidad peruano hacia una reconocida casa francesa a 18 dólares por kilo. Hoy, la demanda ha duplicado ese valor y alcanza los 35 dólares por kilo en productos con certificación orgánica.

El posicionamiento del té peruano en Francia responde a un trabajo sostenido de promoción comercial liderado por Promperú, que incluye visitas de especialistas franceses a plantaciones en Cusco, degustaciones profesionales en París y prospección en salones de té y distribuidores especializados. La participación del Perú en el certamen también fue posible gracias a la articulación entre la Oficina Comercial de Promperú en París y las oficinas regionales de la institución.

Como entidad adscrita al Mincetur, Promperú subrayó que refuerza su compromiso de impulsar estrategias de promoción internacional que fortalezcan la competitividad de los productores y amplíen las oportunidades de exportación para el país.