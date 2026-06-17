The Economist destaca en su portada a cinco selecciones de la Copa Mundial de Fútbol 2026

Andina/Foto: Captura Tv

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

La revista británica The Economist, una de las publicaciones más influyentes del mundo en materia económica y de relaciones internacionales, dedicó su más reciente portada al mundial de fútbol 2026, destacando las camisetas de las selecciones de Argentina, Brasil, Estados Unidos y Alemania, y una sin distintivo que no ha querido definir claramente que por el color podría ser la de España, Holanda, Portugal o Bélgica.

Mundial 2026: modelo estadístico predice que Países Bajos será el campeón

Bajo el título A World Cup paradox (La paradoja de una Copa del Mundo), la publicación semanal con sede en Londres utiliza el torneo como punto de partida para reflexionar sobre los contrastes de un mundo cada vez más fragmentado en términos políticos y económicos, pero que sigue encontrando espacios de conexión a través de fenómenos globales como el fútbol.

La portada aparece en un contexto en el que diversos economistas y analistas han vuelto a poner atención en la relación entre desarrollo económico y desempeño deportivo de las selecciones nacionales.

La portada de The Economist y las proyecciones del economista y estratega de inversión alemán Joachim Klement reflejan cómo el fútbol se ha convertido también en un objeto de análisis económico, en el cual variables vinculadas al desarrollo de los países buscan explicar parte del éxito deportivo de las selecciones nacionales.

The Economist, fiel a sus costumbres, nos deja una incógnita sobre la quinta selección que podría llegar a las instancias finales del mundial.

the Economista no ha querido definir claramente a la quinta seleccción, del grupo de cinco que destaca en su portada, que por el color de la camiseta podría ser España, Holanda, Portugal o Bélgica.

Sin embarfgo en unas tres semanas se levantará el velo del misterio y sabremos se qué selección+ se trata.Modelo del alemán Joachim Klement

Uno de los casos más comentados es el del economista y estratega de inversión alemán Joachim Klement, quien desarrolló un modelo estadístico que acertó a los campeones de los tres últimos mundiales: Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022.

Para la edición 2026 del torneo, Klement proyecta que Países Bajos conquistará por primera vez la Copa del Mundo tras derrotar a Portugal por 1-0 en la final. Según su estimación, España e Inglaterra completarían el grupo de semifinalistas.

Más que resultados deportivos

A diferencia de los pronósticos tradicionales basados únicamente en el rendimiento futbolístico, el modelo de Klement incorpora variables económicas, demográficas y sociales para calcular las probabilidades de éxito de cada selección.

Entre los factores considerados figuran el tamaño de la población, el ingreso per cápita, las condiciones climáticas, la ubicación en el ranking FIFA y otros indicadores vinculados al entorno de cada país.

Según el economista alemán, estas variables ayudan a explicar por qué determinadas naciones logran desarrollar talento deportivo de manera sostenida y mantener altos niveles de competitividad a lo largo del tiempo.

La metodología ha despertado interés tanto en el ámbito deportivo como en círculos económicos y financieros debido a que emplea herramientas de análisis estadístico similares a las utilizadas para evaluar mercados, tendencias y escenarios futuros.

Klement ha señalado que el objetivo inicial de su modelo no fue predecir campeones mundiales, sino demostrar cómo los métodos de análisis económico pueden identificar patrones en fenómenos complejos. No obstante, reconoce que el fútbol mantiene un importante componente de incertidumbre que ningún modelo puede anticipar completamente.

De cumplirse su predicción, Países Bajos obtendría el primer título mundial de su historia luego de haber disputado tres finales, mientras que Portugal alcanzaría por primera vez una final de la Copa del Mundo.

(FIN) JAM/JJN