Tiendas por departamento no pueden impedir cambio de productos comprados en outlets

Andina

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

En el marco de su campaña “Papá protege, nosotros también” y ante el incremento de ventas por el Día del Padre, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que las tiendas por departamento no pueden imponer restricciones que limiten el derecho de los consumidores a realizar cambios o devoluciones de productos, incluso cuando estos hayan sido adquiridos en ofertas, promociones u outlets, debido a que podrían constituir cláusulas abusivas.

De acuerdo con el Código de Protección y Defensa del Consumidor, se consideran cláusulas abusivas aquellas que colocan al consumidor en una situación de desventaja injustificada o que restrinjan derechos reconocidos por ley.

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En esa línea, elIndecopiprecisó que no resulta válido, por ejemplo, informar que los productos adquiridos en outlets no tienen derecho a cambios ni devoluciones.

Asimismo, tampoco es válido exigir condiciones desproporcionadas —como que los productos se encuentren completamente sellados, sin señales de uso o con todos sus empaques originales— para acceder a un cambio o devolución.

ElIndecopiexplicó que, si un producto presenta fallas, no cumple con lo ofrecido o no resulta idóneo para el uso al que está destinado, el consumidor tiene derecho a exigir una solución, independientemente de si lo adquirió en campaña comercial o con descuento.

Ante la existencia de posibles cláusulas abusivas, los consumidores pueden presentar sus denuncias ante elIndecopi. Como medidas correctivas, la institución puede disponer la eliminación de dichas cláusulas, además de imponer sanciones a los proveedores infractores que, de acuerdo con el Código, pueden ir de una amonestación a multas de hasta 450 unidades impositivas tributarias (UIT).

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