¿Tienes un emprendimiento innovador y necesitas capital semilla para ingresar al mercado?

¿Tienes un modelo de negocio o producto mínimo viable con potenciales clientes, pero te falta capital para ingresar al mercado? El programa ProInnóvate del Ministerio de la Producción (Produce) te brinda la oportunidad de acceder a un capital semilla desde los 67,000 hasta los 150,000 soles.

Estos recursos son para emprendedores innovadores y de alto impacto – conocidas como startups- con un producto o servicio con una ventaja comparativa e innovadora, puedan ingresar y escalar en el mercado nacional e internacional.

Esta importante inyección de financiamiento inicial de ProInnóvate se canaliza a través del concurso StartUp Perú, que a la fecha ya tiene trece generaciones - desde el 2014 – y ha impulsado más de 1,000 proyectos en diversas regiones, con una inversión que supera los 60 millones de soles.

Más que un fondo inicial, la inversión que realiza ProInnóvate en estos proyectos es fundamental para acelerar la validación u optimizar un producto mínimo viable, aplicando nuevas bondades o atributos respecto de lo que demanda el mercado y acelerar su crecimiento en los diversos nichos comerciales a los cuales busca ingresar.

Este financiamiento, en comparación con un crédito o préstamo, ofrece distintos beneficios que impactarán en los negocios para hacerlos más competitivo y productivos frente a los competidores.

Beneficios clave del capital semilla de ProInnóvate:

1)Sin deuda, pero con propósito

En su calidad de fondos no reembolsables, los recursos entregados por el concurso StartUp Perú no se devuelven, sin embargo, el uso de estos debe estar destinados a los gastos que indica estrictamente las bases del concurso. Este aspecto es supervisado rigurosamente por los especialistas de ProInnóvate.

2)Acompañamiento técnico especializado

Cada uno de los equipos emprendedores que resulten ganadores del concurso recibirán el apoyo técnico de un ejecutivo del programa. De esta manera, se garantiza que la ejecución del proyecto sea transparente y cumpla con los objetivos trazados.

3)Validación en el mercado

Este financiamiento facilita la aplicación o el ajuste de funcionalidades u operativa del producto o servicio en base a la retroalimentación proporcionada por usuarios reales.

4)Potenciar áreas para incrementar ventas

Parte de los fondos otorgados pueden ser usados en financiar estrategias de marketing y expansión en mercados regionales y globales.

5)Respaldo de ser parte del portafolio de beneficiarios de ProInnóvate

Al ser un proyecto beneficiario de ProInnóvate contará con un prestigio ganado frente a inversionistas, aceleradoras y cooperantes internacionales vinculados al ecosistema de la innovación y el emprendimiento en el ámbito nacional e internacional.

Con un capital semilla que va desde los 67,000 hasta los 150,000 soles, esta iniciativa cofinancia proyectos de emprendimiento innovador y de base tecnológica de todos los sectores y actividades económicas y facilita su ingreso al mercado nacional y global.

Postulación para personas naturales y empresas:

Son dos categorías las que admite este concurso: Emprendimientos Innovadores y Emprendimientos Dinámicos.

A) Emprendimientos Innovadores

Se cofinanciará por hasta 67,000 soles los proyectos que cuenten con un Producto Mínimo Viable (PMV) y con tracción que se evidencie, es decir, probado con potenciales clientes y altas posibilidades de diferenciarse en el mercado.

Pueden postular emprendimientos con hasta 18 meses de operación y no es necesario registrar ventas.Postula en:

B) Emprendimientos Dinámicos

Otorga un fondo de hasta 150,000 soles y está dirigida a startups que, además de contar con un PMV en el mercado, ha registrado ventas mínimas de 120,000 soles y busca fortalecer su presencia en nichos nacionales e internacionales.

Es importante señalar que los proyectos a presentarse deben crear su formulario de postulación hasta el viernes 16 de enero del 2026 (1 p.m.).

Si tiene alguna consulta sobre las bases, escribe a: startup@proinnovate.gob.pe