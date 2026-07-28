Andina/Rogers Valencia Juramentó Esta Tarde Como

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

El nuevo titular del Mincetur, Rogers Valencia, asumió el compromiso de impulsar la competitividad del comercio exterior y el turismo en el Perú.

De este modo, Valencia juramentó esta tarde como ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno encabezada por la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

Con esta designación se incorporó al Gabinete Ministerial liderado por Luis Galarreta.

Trayectoria

El nuevo titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) es licenciado en Turismo por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y cuenta con una destacada trayectoria de más de 35 años vinculada al desarrollo del turismo en el Perú. Asimismo, posee el grado de maestro en Marketing Turístico y Hotelero por la Universidad de San Martín de Porres.

A lo largo de su carrera ha ocupado importantes cargos de liderazgo en el sector público, entre ellos ministro de Comercio Exterior y Turismo, ministro de Cultura y viceministro de Turismo, desde donde impulsó políticas y estrategias para fortalecer la competitividad del sector.

Su experiencia también comprende una sólida participación en el ámbito gremial e institucional. Ha sido presidente del Instituto Cusqueño de Economía (INCUSE), presidente de la Cámara Regional de Turismo del Cusco (CARTUC), miembro de la Cámara de Comercio de Cusco y del Consejo Consultivo de Turismo Cuida, consultor internacional y miembro de la Asociación Civil Transparencia.

Docencia

En el ámbito académico, Rogers Valencia se desempeñó como docente de la Escuela de Postgrado de Turismo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) e investigador de la Universidad de San Martín de Porres.

Asimismo, cuenta con una importante trayectoria en el sector privado, donde lideró e impulsó iniciativas turísticas innovadoras, promoviendo modelos de desarrollo sostenibles, la puesta en valor de los destinos y la generación de oportunidades para las comunidades locales.

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