Titular del Mincetur llama a enfrentar unidos desafíos del sector

Andina/Prensa Presidencia

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, asumió oficialmente esta tarde el cargo al frente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), durante una ceremonia realizada en el auditorio central de la institución, que contó con la participación de funcionarios y trabajadores del ministerio, así como de Promperú, Cenfotur y la Unidad Ejecutora de Inversión en Comercio Exterior y Turismo (UICET).

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En su primer mensaje como titular del Mincetur, destacó el compromiso, la calidad humana y el profesionalismo de los servidores del sector, resaltando que el ministerio cuenta con un equipo técnico altamente capacitado y comprometido con el desarrollo del país.

Asimismo, agradeció la confianza depositada por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, al designarlo como titular del Mincetur.

"Agradezco la confianza que ha depositado en mí la presidenta de la República y quiero transmitirles a ustedes que esa confianza y ese valor lo han dado por los resultados que ese equipo ha logrado en los distintos momentos en los que hemos estado dentro y fuera, porque todos somos parte de esa actividad tan importante para el Perú, y tenemos que vencer el desafío frente al que estamos hoy", afirmó.

Asimismo, expresó su reconocimiento al exministro Berthin Gómezy a los viceministros de Comercio Exterior y de Turismo por la labor realizada, destacando la importancia de fortalecer el trabajo institucional desarrollado durante los últimos años.

El ministro señaló que el país atraviesa un contexto complejo para el sector, por lo que reafirmó su compromiso de consolidar los avances alcanzados, priorizando la atención a los ciudadanos y la continuidad de las políticas públicas.

"Vamos a caminar sobre lo que se ha hecho. Por eso nuestro agradecimiento es institucional a todos los que han ocupado este cargo. Al mismo tiempo, quiero decirles que tendrán siempre la puerta abierta de mi despacho", finalizó.