Titular del Minem inspecciona ampliación de potencia en subestación eléctrica de Junín

Andina/Titular Del Minem Inspecciona Ampliación

Lima 22 May. (ANDINA) -

El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Waldir Ayasta, inspeccionó la subestación eléctrica de Chupaca, en Junín, donde Electrocentro ejecuta la ampliación de 5 megavatios (MW) adicionales, con una inversión de 9 millones de soles.

El proyecto beneficiará a 46,500 habitantes de Sicaya, Orcotuna, Chupaca, Iscos, Pilcomayo y Tres de Diciembre, fortaleciendo la continuidad del servicio y reduciendo brechas de electrificación. En la visita participaron Nilton Olazábal, gerente general (e) del Grupo Distriluz, y Milko Zacarías, gerente regional de Electrocentro.

-Perú comprometido con acceso universal a energía que garantice desarrollo de los pueblos

El ministro Ayasta destacó que la ampliación de potencia permitirá garantizar el suministro eléctrico ante el crecimiento poblacional, comercial e industrial de las localidades beneficiarias. Precisó que la subestación actualmente cuenta con un transformador de 5 megavatios (MW) y que el proyecto incorporará otros 5 MW adicionales. Asimismo, felicitó a Electrocentro e instó a continuar impulsando el acceso a energía limpia y renovable para promover el desarrollo regional y nuevas oportunidades.

Por su parte, Nilton Olazábal gerente general (e) del Grupo Distriluz, destacó que la obra permitirá fortalecer la infraestructura de transmisión eléctrica en Chupaca mediante la incorporación de nuevos equipos de maniobra y control, optimizando la operación del sistema eléctrico. Añadió que el proyecto contribuirá a impulsar el potencial económico de la provincia, favoreciendo el desarrollo de actividades comerciales y agroindustriales en beneficio de la población.

Finalmente, Milko Zacarías, gerente regional de Electrocentro, señaló que la visita del ministro permitió verificar en campo los avances de la obra y reafirmar el compromiso de la empresa con la ejecución del plan de inversiones de transmisión.

Asimismo, indicó que el representante del Grupo Distriluz sostuvo una reunión con trabajadores de Electrocentro, en la que se compartieron los resultados obtenidos durante el 2025 y se reconoció el compromiso del personal para continuar fortaleciendo la calidad del servicio eléctrico en las cinco regiones de concesión.

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