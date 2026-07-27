Andina/Difusión

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

Más mercados para los pequeños productores. Desde el primero de julio, con la entrada en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Guatemala, se abre un potencial mercado de más de 2,000 millones de dólares para nuestros productos agrarios, como frutas, hortalizas, granos andinos, entre otros, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Pese a que las exportaciones peruanas de alimentos a Guatemala no superan los 70 millones de dólares, el auge de las agroexportaciones viene creciendo de una manera sostenida, destaca su Dirección de Estudios Económicos.

De este modo, el Midagri busca ampliar el mercado de Guatemala en más de 2,000 millones de dólares con la colocación de productos como arándanos, paltas, mangos, cacao, uvas, y otros artículos, para satisfacer las necesidades de ese país centroamericano que cuenta con una población de alrededor de 20 millones de habitantes.

Agroexportaciones peruanas suman US$ 4,713 millones en primeros cinco meses de 2026

Resaltó que el TLC con Guatemala fortalece de manera decisiva la red de acuerdos con naciones de Centroamérica, donde el Perú ya cuenta con acceso preferencial en Panamá, Costa Rica y Honduras.

También hay negociaciones activas con El Salvador y Nicaragua, lo que permitirá consolidar presencia comercial en casi toda esa región.

Negocios

De acuerdo con el Midagri, el intercambio comercial con Guatemala se ha intensificado en los años recientes.

Solo en 2025 se marcó un punto de inflexión sin precedentes, cuando las exportaciones peruanas alcanzaron un récord histórico de 69.5 millones de dólares, superando ampliamente a las importaciones provenientes de ese país.

El Midagri señaló que para garantizar el éxito comercial del acuerdo, el Perú podrá priorizar inversiones estratégicas orientadas a establecer rutas marítimas más directas y eficientes, así como fortalecer la infraestructura de la cadena logística de transporte terrestre interno en Centroamérica.

Considera que, en forma paralela, las autoridades sanitarias nacionales deberán acelerar la negociación de protocolos fitosanitarios adicionales en frontera para asegurar el ingreso óptimo y competitivo de nuestros productos agrícolas frescos, lo que impulsará los negocios de los pequeños productores locales.

Partidas

De acuerdo con el TLC suscrito con Guatemala, son 112 las partidas arancelarias identificadas de interés de Perú. Por ejemplo, los productos con eliminación arancelaria “inmediata”, a la entrada en vigencia del acuerdo, suman 45 partidas arancelarias, cuyas importaciones por Guatemala desde terceros países son de un valor de 468 millones de dólares.

Entre ellas, las uvas frescas, preparaciones alimenticias de harina, mango, frijoles, fresas congeladas, jaleas y mermeladas de frutas, vinos, maíz morado y maíz gigante del Cusco.

Datos

De acuerdo con las estadísticas del Midagri, durante 2025 fueron 20 los principales productos agrícolas que representaron alrededor del 90% del total exportado por el Perú hacia Guatemala.

Cabe resaltar que, de este grupo de productos, las uvas frescas, los cítricos y el aceite de palma explicaron el 55% del total de las ventas hacia a esa nación centroamericana.

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