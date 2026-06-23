Perú.- TLC entre Perú y Guatemala entrará en vigencia desde el 1 de julio

Perú.- Exportaciones de Perú a Guatemala sumaron US$ 26 millones entre enero y marzo - Andina/Difusión

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

El Gobierno dispuso la puesta en ejecución, a partir del 1 de julio de 2026, del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Guatemala, así como del Protocolo al Tratado de Libre Comercio entre ambos países.

La medida fue oficializada mediante el https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2528339-1" target="_blank" class="ApplyClass">Decreto Supremo N.° 007-2026-MINCETUR, publicado este martes en el boletín de Normas Legales delDiario Oficial El Peruano.

La norma recuerda que elTLCfue suscrito el 6 de diciembre de 2011 en la ciudad de Guatemala, mientras que elprotocolo complementariofue firmado el 23 de abril de 2025 en Lima. Ambos instrumentos fueron ratificados mediante el Decreto Supremo N.° 023-2026-RE, publicado el 29 de mayo de este año.

De acuerdo con el decreto de hoy, el tratado establece que su entrada en vigor se produce 60 días después de que ambas partes intercambien notificaciones confirmando el cumplimiento de sus procedimientos legales internos o en la fecha que acuerden mutuamente.

En ese marco,Perú y Guatemalarealizaron las notificaciones correspondientes sobre la culminación de dichos procedimientos y acordaron que tanto el tratado como el protocolo entren en vigencia el 1 de julio de 2026.

La disposición señala además que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) comunicará a las entidades competentes las medidas que resulten necesarias para la adecuada ejecución de ambos instrumentos comerciales.

Asimismo, precisa que los textos íntegros del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Guatemala y de su protocolo se encuentran disponibles en la www.acuerdoscomerciales.gob.pe" target="_blank">página webde Acuerdos Comerciales del Perú del Mincetur.

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