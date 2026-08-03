Toma nota de consejos para ordenar mejor tu dinero en un contexto de mayor sensibilidad

Archivo - Perú.- ¿Cómo van tus finanzas? Cinco aspectos que deberías revisar a mitad de año - Andina/Difusión - Archivo

Lima 3 Ago. (ANDINA) -

En escenarios económicos de mayor sensibilidad como el Fenómeno El Niño, y el conflicto en el Medio Oriente que impacta en la inflación, es importante ordenar el dinero ahorrado para evitar que pierda valor.

“Ante escenarios como este, siempre es recomendable revisar con anticipación cómo están organizados los ahorros, los gastos y el presupuesto del hogar. Aun cuando los riesgos no lleguen a intensificarse, tomar previsiones permite enfrentar con mayor solidez cualquier cambio económico”, señaló Iván Mostacero, Gerente Principal de Hub Productos Pasivos de Banco Pichincha del Perú.

En ese sentido comparte claves para proteger mejor el ahorro en un entorno más sensible:

Antes que tomes decisiones, te conviene diferenciar qué parte de tus recursos está destinado a gastos corrientes, cuál funciona como respaldo y cuál responde a metas de mediano plazo. Ese orden ayuda a reaccionar con más criterio frente a cambios en el entorno y evita decisiones apresuradas.

En escenarios más sensibles, contar con liquidez te permite afrontar aumentos inesperados en los gastos del hogar sin tener que desarmar otras metas, ni recurrir a endeudamiento.

Cuando existen riesgos que podrían seguir presionando el costo de vida, conservar parte del ahorro en una moneda fuerte puede ayudar a proteger mejor tu capacidad de compra. No se trata de reemplazar completamente los soles, sino de evaluar una estrategia de ahorro.

Si se prevén pagos relacionados con viajes, estudios, compras del exterior o consumos atados al tipo de cambio, reservar una porción en dólares puede ayudarte a reducir exposición frente a variaciones futuras.

En un entorno con riesgos sobre los precios, conviene considerar alternativas que generen intereses que idealmente estén por encima de la tasa de inflación, y faciliten una mejor organización del ahorro según plazos, objetivos y moneda.