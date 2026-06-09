Perú.- Gobierno busca modernizar y fortalecer atención a pescadores artesanales de todo el país - Andina/Difusión

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

El reconocimiento de las competencias laborales se ha convertido en una herramienta clave para fortalecer la productividad y competitividad de la industria pesquera.

En ese marco, el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), entidad adscrita al Ministerio de la Producción (Produce), a través del CITEpesquero, acuícola y agroindustrial Piura, certificó las competencias laborales de trabajadores de la empresa Sakana del Perú S.A., siendo la primera promoción en recibir este importante reconocimiento que contribuye a mejorar sus oportunidades de desarrollo profesional y laboral.

-Ministerio de Vivienda otorgará 358 bonos de arrendamiento en cinco regiones

La Certificación de Competencias Laborales, reconoce formalmente los conocimientos, habilidades y experiencia adquiridos por los colaboradores durante años de trabajo en el sector pesquero. Este proceso permite que los trabajadores cuenten con una acreditación que respalda su desempeño, fortalece su perfil profesional y les brinda mayores oportunidades dentro de un mercado laboral cada vez más exigente.

Además del beneficio individual, la iniciativa genera un impacto positivo en las empresas, ya que contribuye a contar con personal altamente calificado, mejorar los procesos productivos y elevar los estándares de calidad e inocuidad en las plantas de procesamiento de productos hidrobiológicos, fortaleciendo de esta manera, toda la cadena de valor del sector pesquero regional.

Con acciones como esta, el sector producción continúa promoviendo la formación especializada y el desarrollo del capital humano, a fin de lograr una industria pesquera preparada para responder a las exigencias de los mercados nacionales e internacionales.

Por su parte, el director del mencionado CITE, el ing. William Rivera Peña, señaló que este tipo de reconocimientos para las empresas representa una oportunidad para identificar y potenciar el talento de su personal, garantizando además la calidad sanitaria, la inocuidad alimentaria y la estandarización de los procesos productivos.

Por otro lado, Yoshitaka Nakamura, gerente general de la empresa Sakana del Perú S.A. y la Ing. Helena Zacarias, jefa de producción resaltaron que este reconocimiento constituye una valoración al compromiso y trayectoria de sus colaboradores, quienes desempeñan un papel fundamental en el crecimiento de la empresa.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });