Trabajo coordinado entre MEF y Sunat impulsó recaudación tributaria en mayo

Andina/Melina Mejía

Lima 3 Jun. (ANDINA) -

El trabajo coordinado entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) permitió fortalecer la capacidad de recaudación del Estado en mayo, mes en el que los ingresos tributarios alcanzaron los 16,048 millones de soles, con un crecimiento real de 17.7% respecto al mismo mes de 2025. Con este resultado, la recaudación acumuló 24 meses consecutivos de expansión.

Asimismo, entre enero y mayo de 2026, la recaudación tributaria creció 10.6% en términos reales respecto a similar periodo del año anterior, reflejando el efecto de una mayor articulación entre la política tributaria y la administración tributaria, así como de acciones orientadas a fortalecer el cumplimiento y la recuperación de ingresos públicos.

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Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, destacó: “la articulación entre el MEF y la Sunat viene permitiendo fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado. Este esfuerzo conjunto tiene un objetivo claro: contar con más recursos para cerrar brechas, sostener la inversión pública y traducir una mejor gestión fiscal en beneficios concretos para la ciudadanía”, señaló.

En mayo, la recaudación por Impuesto a la Renta sumó 6,990 millones de soles, con un aumento real de 21.5% frente a mayo de 2025. Por su parte, la recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) alcanzó los 8,550 millones de soles, con un crecimiento de 11.5%, impulsado principalmente por el IGV interno, que recaudó 5,092 millones de soles, es decir, 18.5% más que en el mismo mes del año anterior.

De acuerdo con la información de la Sunat, este resultado estuvo favorecido, entre otros factores, por el desempeño del sector minero, que registró un aporte adicional de 988 millones de soles, lo que representó un crecimiento de 68.7% respecto a mayo de 2025. También incidieron mayores pagos en conceptos como el Impuesto Especial a la Minería, que aumentó 111.3%, en un contexto de mejores cotizaciones internacionales de los principales metales exportados, especialmente el cobre y el oro.

El crecimiento de la recaudación en mayo respondió también al mayor dinamismo de la actividad económica en el mes previo, al incremento del volumen de importaciones y a acciones orientadas a recuperar deuda y promover el cumplimiento tributario voluntario.

De esta manera, el Ministerio de Economía y Finanzas reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la caja fiscal mediante una gestión articulada con la Sunat, orientada a sostener los ingresos públicos y hacer posible que esos recursos se conviertan en obras, servicios y mejores oportunidades para la población.

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