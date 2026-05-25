Trading digital: solo el 8% de peruanos invierte en productos financieros

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Lima 26 May. (ANDINA) -

En el Perú, invertir sigue siendo una práctica poco extendida: solo el 8% de la población participa en productos financieros, según el Índice de Ánimo Inversionista de tyba, de Credicorp Capital. Esta cifra contrasta con el creciente interés de los peruanos por alternativas digitales que les permitan rendir su dinero en un contexto de mayor presión económica y búsqueda de ingresos adicionales.

“Una de las opciones que viene ganando terreno es el trading online, que permite comprar y vender activos como divisas, materias primas e índices desde plataformas digitales. Este modelo ha captado la atención de usuarios que buscan acceso a mercados globales, flexibilidad y mayor control sobre sus decisiones financieras, sin necesidad de contar con grandes capitales iniciales”, afirmó Rafael Hurtado, Head of Marketing Latam de Capitaria.

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De acuerdo con proyecciones de Statista, el volumen de activos gestionados por plataformas de trading en América Latina superará los 145,000 millones de dólares en 2025, con Perú como uno de los países con mayor crecimiento sostenido en la región. A nivel local, el perfil del inversionista también viene cambiando, impulsado principalmente por públicos jóvenes y usuarios familiarizados con herramientas digitales.

En paralelo, momentos como el pago de la CTS o las gratificaciones suelen impulsar la búsqueda de opciones para generar rentabilidad en el corto plazo.

En ese escenario, el trading se posiciona como una alternativa accesible y dinámica frente a instrumentos tradicionales, especialmente para quienes buscan diversificar ingresos.

"El análisis constante, la toma de decisiones bajo presión y la búsqueda de rendimiento también son propios de un inversionista", concluyó Hurtado.

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