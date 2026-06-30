Transferencias mineras superan los S/ 4,121 millones en periodo enero-abril 2026

Archivo - Minería, actividad minera, proyectos mineros. - Andina/Difusión - Archivo

Lima 1 Jul. (ANDINA) -

Las transferencias económicas generadas por la actividad minera, mediante el canon minero, las regalías mineras legales y contractuales, así como el derecho de vigencia y penalidad, de enero a abril del presente año superaron los 4,121 millones de soles, indicó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

"Consolidando al subsector como una de las principales fuentes de recursos fiscales con incidencia directa en el desarrollo territorial", enfatizó el Minem.

En la última edición del Boletín Estadístico Minero (BEM) del Ministerio de Energía y Minas detalla que

el adelanto de canon minero representa el principal componente de las transferencias mineras, al superar los 2,212 millones de soles.

Este mecanismo mantiene una importancia estratégica dentro del esquema de financiamiento descentralizado, dado que permite a los gobiernos regionales y locales disponer anticipadamente de recursos fiscales desde los primeros meses del ejercicio presupuestal.

Por su parte, las transferencias correspondientes a Regalías Mineras Legales y Contractuales superaron los 1,839 millones de soles al cierre de mayo de 2026, evidenciando su relevancia como fuente de ingresos directamente asociada al nivel de rentabilidad y desempeño de la actividad minera.

En lo que respecta al Derecho de Vigencia y Penalidad, los recursos por estos conceptos superaron los 69 millones de soles al cierre de abril de 2026.

El Minem remarcó que la magnitud de estos recursos refleja tanto el desempeño operativo de la actividad minera como la evolución favorable de los precios internacionales de los metales, permitiendo fortalecer la capacidad financiera de los gobiernos regionales y locales.

En ese contexto, dichas transferencias constituyen un mecanismo clave para impulsar la inversión pública, financiar proyectos de infraestructura y contribuir al cierre de brechas sociales y productivas en las regiones.

En relación a la distribución por departamentos, Áncash continúa liderando la recepción de recursos al registrar más de 784 millones de soles, equivalentes al 19% del total nacional.

Le siguieron Arequipa, con más de 466 millones de soles (11.3%), Moquegua, con alrededor de 433 millones de soles (10.5%), y Apurímac, con más de 411 millones de soles (10.0%).