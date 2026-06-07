¿Por qué la transformación digital es clave para el crecimiento de la industria peruana?

Andina/La Transformación Digital En Las Empresas

Lima 7 Jun. (ANDINA) -

La tecnología transforma la forma en que operan las industrias y las empresas que logren integrar automatización, inteligencia artificial, analítica de datos y tecnologías de Industria 4.0, tendrán una ventaja importante, señala Suiler Altamirano, fundador de la plataforma Control+.

“Hoy la transformación digital es una decisión empresarial, no solamente tecnológica”, subraya.

Según un informe de NTT DATA y MIT Technology Review en español, más del 70% de las organizaciones en Latinoamérica considera que la transformación digital es una prioridad para su crecimiento.

En ese contexto, Altamirano comparte cinco razones por las que la transformación digital es clave para la industria peruana:

La automatización ayuda a optimizar tareas repetitivas, reducir errores y mejorar la eficiencia operativa. En plantas industriales, por ejemplo, Los sistemas automatizados permiten supervisar variables críticas de operación, controlar procesos en tiempo real y mejorar indicadores de desempeño en planta, incrementando la productividad sin necesidad de aumentar recursos o personal.

La capacidad de recopilar y analizar información proveniente de sensores, equipos y sistemas de control permite identificar oportunidades de mejora y responder con mayor rapidez ante posibles incidencias operativas. En sectores como manufactura y minería, esta capacidad resulta clave para mantener operaciones eficientes y minimizar riesgos.

La digitalización permite detectar ineficiencias en procesos productivos, optimizar el uso de energía, mejorar la gestión de activos críticos, optimizar el mantenimiento y reducir tiempos de inactividad no programados..

Esto se traduce en menores costos operativos y una utilización más eficiente de los recursos disponibles.

Las empresas que incorporan tecnología pueden mejorar sus estándares de calidad, trazabilidad, continuidad operativa y capacidad de respuesta. En agroindustria, por ejemplo, la automatización permite optimizar procesos de producción y cumplir con requisitos cada vez más exigentes de los mercados nacionales e internacionales.

La IA está comenzando a generar cambios significativos en la industria. Actualmente se utiliza para analizar grandes volúmenes de información, optimizar procesos, anticipar fallas en equipos críticos, optimizar estrategias de mantenimiento predictivo y mejorar la eficiencia de los procesos productivos.

Finalmente, Altamirano explica que esta evolución tecnológica está dando paso a una nueva generación de industrias más conectadas, eficientes e inteligentes.

La transformación digital será determinante para la competitividad de sectores como minería, energía, manufactura y agroindustria.

“Las empresas que integren tecnología e innovación en sus operaciones tendrán mayores oportunidades de crecimiento y sostenibilidad en el futuro”,puntualiza.