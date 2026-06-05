Tres errores frecuentes que cometen las empresas en las evaluaciones de desempeño

Archivo - Perú.- Cuatro claves para obtener mejores resultados en las organizaciones - Andina/Difusión - Archivo

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

Junio marca el inicio de una de las temporadas más importantes para la gestión del talento en las empresas: las evaluaciones de desempeño. Durante este período, las organizaciones revisan objetivos, indicadores y resultados para tomar decisiones sobre desarrollo profesional, promociones y liderazgo. Sin embargo, no siempre están midiendo las competencias que hoy demanda el mercado laboral.

De acuerdo con el estudio “Las habilidades blandas más demandadas en el Perú”, elaborado por el software de recursos humanos Talana, la resolución de problemas será la habilidad más requerida por las empresas en los próximos dos años (51%), seguida por el trabajo en equipo (46%) y la adaptabilidad (41%).

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Para Daniel Abusabal, country manager de Talana en Perú, muchas organizaciones aún enfrentan el desafío de alinear sus evaluaciones con las capacidades que impulsarán la productividad y competitividad de los equipos en el futuro.

1. Medir solo el cumplimiento de metas: Uno de los errores más comunes es concentrar la evaluación únicamente en resultados cuantitativos. “Las metas siguen siendo importantes, pero hoy también es necesario evaluar cómo se alcanzan. La capacidad de resolver problemas, colaborar con otras áreas o adaptarse a cambios tiene un impacto directo en el desempeño de las organizaciones”, señala Abusabal.

2. No incorporar habilidades clave dentro de la evaluación: Aunque competencias como el trabajo en equipo, la comunicación y la adaptabilidad son cada vez más valoradas, muchas veces no forman parte de los criterios formales de medición. “Si una empresa considera que determinadas habilidades son estratégicas para el negocio, estas deben reflejarse en sus evaluaciones. De lo contrario, resulta difícil identificarlas, desarrollarlas y potenciarlas”, afirma.

3. Convertir la evaluación en un evento aislado: Otro error frecuente es limitar el feedback a uno o dos momentos del año. “Las organizaciones más efectivas son aquellas que convierten la gestión del desempeño en un proceso continuo. La retroalimentación permanente permite corregir desviaciones, fortalecer capacidades y acompañar mejor el crecimiento de los colaboradores”, explica.

Si las empresas buscan colaboradores capaces de resolver problemas, adaptarse al cambio y trabajar de manera colaborativa, esas competencias también deberían reflejarse en sus evaluaciones. De lo contrario, corren el riesgo de tomar decisiones sobre talento mirando únicamente una parte de la fotografía.

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