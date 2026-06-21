Tres errores frecuentes que pueden generar observaciones tributarias a las empresas

Perú.- Trabajo coordinado entre MEF y Sunat impulsó recaudación tributaria en mayo - Andina/Melina Mejía

Lima 21 Jun. (ANDINA) -

Las empresas que contratan servicios con otras compañías de su mismo grupo empresarial deben reforzar la documentación que respalda estas operaciones para evitar observaciones tributarias durante una eventual fiscalización de la Sunat, señala un experto.

Carlos Vargas Alencastre, CEO de TPC Group, explicó que la autoridad tributaria viene poniendo mayor atención a este tipo de servicios, especialmente aquellos relacionados con asesoría legal, recursos humanos, marketing y tecnología, con el objetivo de verificar que representen gastos reales y necesarios para el negocio.

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Según el especialista, uno de los errores más frecuentes consiste en no contar con evidencia suficiente de que el servicio fue efectivamente prestado. En ese sentido, indicó que los contratos y comprobantes de pago no siempre bastan, por lo que resulta recomendable conservar informes, correos electrónicos, reportes y otros documentos que acrediten el trabajo realizado.

Otro aspecto observado por la administración tributaria es la imposibilidad de demostrar el beneficio obtenido. Las empresas deben sustentar de qué manera el servicio contratado contribuyó a mejorar procesos, reducir costos o generar valor para la organización.

Asimismo, advirtió que pueden surgir cuestionamientos cuando una empresa paga por servicios que ya son realizados por personal propio. En estos casos, resulta más complejo justificar la necesidad de contratar las mismas funciones a otra compañía vinculada.

Vargas señaló que la preparación anticipada y la revisión periódica de la documentación son fundamentales para reducir riesgos tributarios. Recordó que la recaudación tributaria alcanzó los 175,156 millones de soles en 2025, un crecimiento de 10.8% respecto al año anterior, en un contexto de fortalecimiento de las acciones de control y fiscalización por parte de la Sunat.

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