Tres obstáculos que impiden a empresas aprovechar la transformación digital

Perú.- Ventas, inventarios y finanzas: los procesos que una empresa debe digitalizar primero - Andina/Difusión

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

Ya está comprobado que la inteligencia artificial (IA) está transformando la manera en que las empresas venden, atienden clientes y toman decisiones, por ello estudios señalan que más del 90% de las compañías están pensando en aumentar aún más la inversión en esta herramienta. Sin embargo, para muchas organizaciones en nuestro país, especialmente pequeñas y medianas empresas, el desafío aún no está en adoptar nuevas tecnologías, sino en resolver primero los problemas de gestión que limitan su crecimiento.

De acuerdo con José Luis Yarlequé, gerente general de Ramo Perú, existe una percepción equivocada de que la IA puede solucionar por sí sola problemas comerciales que en realidad tienen su origen en la falta de orden y digitalización de los procesos internos.

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"Muchas empresas nos preguntan cómo implementar IA para vender más, pero antes de llegar a ese punto es importante saber dónde está la información de sus clientes, cómo realizan el seguimiento de oportunidades comerciales y qué tan rápido pueden tomar decisiones con esos datos", explica.

El especialista señala que las empresas que logran obtener mejores resultados comerciales no necesariamente son las que tienen más herramientas tecnológicas, sino aquellas que cuentan con información confiable y disponible en tiempo real. En ese sentido, destaca tres de los principales obstáculos que suelen impedir que estas empresas aprovechen adecuadamente su transformación digital:

1.Información dispersa en múltiples plataformas: Uno de los problemas más frecuentes es que la información comercial se encuentra repartida entre hojas de excel, correos, sistemas independientes e incluso registros manuales. Esto dificulta conocer el estado real de las ventas, identificar oportunidades de negocio o hacer seguimiento efectivo a los prospectos, en consecuencia existen retrasos o hasta errores.

2.Lentitud para convertir información en decisiones: Muchas empresas cuentan con datos valiosos, pero obtener reportes puede tomar horas o incluso días. En esos casos, la tecnología bien aprovechada permite a un gerente tener acceso inmediato a la información que necesita para decidir. Si obtener un reporte demora varios días, el problema ya no es tecnológico, sino de gestión.

3.Implementar tecnología sin un objetivo claro: Este suele ser un error frecuente: incorporar herramientas porque están de moda, sin definir previamente qué problema se busca resolver. La tecnología no se trata de tenerla porque todos dicen que es buena, sino de identificar el problema, definir el proceso y finalmente seleccionar la tecnología adecuada.

Según Yarlequé, las áreas comerciales suelen ser las primeras en percibir los beneficios de una adecuada transformación digital.

Centralizar la información de clientes, automatizar seguimientos, conocer el estado de las oportunidades de negocio y acceder a indicadores en tiempo real permite reducir tiempos de respuesta y mejorar la conversión de ventas.

"Una inteligencia artificial puede ayudar a atender miles de consultas o realizar seguimientos automáticos, pero para funcionar necesita datos organizados. La calidad de sus resultados dependerá directamente de la calidad de la información que recibe", sostiene.

Asimismo, agrega que otro aspecto poco discutido dentro de la transformación digital es la necesidad de evaluar constantemente el impacto de las herramientas implementadas.

"No todas las tecnologías generan valor en todas las organizaciones. Si una herramienta no está produciendo resultados medibles, es válido replantear la estrategia, hacer ajustes o incluso dejar de utilizarla. La digitalización debe responder a objetivos de negocio, no a tendencias del mercado", afirma el representante de Ramo Perú.

Finalmente, señala que el verdadero diferencial competitivo de los próximos años no estará en quién adopta primero una nueva tecnología, sino en quién logra convertir mejor sus datos en decisiones.

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