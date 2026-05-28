Unión Europea y América Latina apuntan a fortalecer las cadenas de valor del cobre y litio

Andina/Difusión

Lima 28 May. (ANDINA) -

En un contexto de acelerada transición energética, la colaboración entre la Unión Europea (UE) y América Latina se consolida como un eje estratégico para asegurar el suministro sostenible de minerales críticos, como el cobre y el litio. Así lo destacaron especialistas y autoridades durante el SIMPOSIO – XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Durante el conversatorio “Oportunidades para fortalecer las cadenas de valor del cobre y litio: Alianza entre la Unión Europea y Latinoamérica en minería sostenible”, el Embajador de la Unión Europea en el Perú, Jonathan Hatwell, subrayó el rol estratégico de América Latina en la transición energética global y la importancia de fortalecer la relación entre ambas regiones.

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“La transición energética es una realidad en pleno camino y América Latina, especialmente el Perú, juega un rol central. Desde la UE, esta es una alianza estratégica donde Europa aporta tecnología, innovación y maquinaria avanzada, y el Perú contribuye con recursos esenciales y una creciente capacidad para desarrollar cadenas de valor”, indicó Hatwell.

A su turno, el Embajador del Reino de los Países Bajos en el Perú, Alexander Kofman, junto a Eduardo Barrera, Experto en Minería en la Plataforma de Materias Primas Críticas de la Unión Europea, presentaron un estudio enfocado en identificar oportunidades para fortalecer las cadenas de valor del cobre entre la Unión Europea y América Latina.

Entre los principales hallazgos, Barrera precisó que “la UE tiene avanzadas capacidades en reducción de huella hídrica, digitalización y eficiencia aplicada a la minería, y busca estrechar la cooperación con socios confiables como Perú para enfrentar desafíos comunes”.

Posteriormente, se desarrolló un panel de expertos que abordó los principales retos tecnológicos y regulatorios del sector. Michael Acosta, Director de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas (Minem), destacó: “en Latinoamérica estamos desarrollando competitividad y capacidades para una minería moderna, inclusiva, ambiental y socialmente sostenible. El talento humano es clave para dar este salto”.

Pamela Antonioli, Gerente General del Hub de Innovación Minera del Perú, enfatizó que “la innovación tecnológica es fundamental para lograr una minería inteligente, circular y con enfoque territorial. Ante la brecha entre demanda y oferta de minerales críticos, debemos invertir en tecnología y formación continua”.

Por su parte, Elizabeth Morales, Jefe de Medio Ambiente y Líder de Sostenibilidad de ARCADIS, remarcó que “la competitividad minera no depende solo del recurso geológico, sino de la capacidad de adaptarnos a los nuevos estándares internacionales e incorporar tecnologías para avanzar en descarbonización”.

El panel concluyó que la propuesta europea es apoyar una minería sostenible en el Perú, basada en una alianza estratégica de confianza mutua y transferencia tecnológica, que permita crear cadenas de valor con impacto tanto para peruanos como para europeos. La elevada demanda europea de cobre, estimada en 11,2 millones de toneladas, refuerza el rol fundamental del Perú como socio estratégico en esta nueva etapa de la minería internacional.

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