Unión Europea reconoce empresas líderes en sostenibilidad, igualdad e inclusión

Andina/Unión Europea Reconoció A Empresas Líderes

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

La Unión Europea (UE), reconoció hoy a empresas peruanas y europeas líderes en sostenibilidad, igualdad e inclusión, que pertenecen a diferentes sectores como agroindustria, construcción, manufactura, finanzas y seguros.

De esta manera, en un contexto global donde los mercados internacionales exigen mayor transparencia y responsabilidad corporativa, se otorgó el “Reconocimiento Empresarial de la Unión Europea”.

Así, se distinguen a las compañías peruanas y europeas que demuestran con evidencia su compromiso ambiental, social y de gobernanza para construir un país más competitivo e inclusivo.

Tras destacar el rol central del sector privado en el desarrollo nacional,el embajador de la Unión Europea (UE) en Perú, Jonathan Hatwell, resaltó que el objetivo del reconocimiento es visibilizar a instituciones con conductas empresariales responsables que están generando resultados verificablesen temas clave como el impacto ambiental, género e igualdad de oportunidades y la inclusión laboral; así como elevar los estándares, promoviendo una gestión alineada a criterios internacionales de sostenibilidad y gobernanza.

“Queremos visibilizar empresas que generan impacto real y promover estándares más altos; porque no solo se trata de invertir más, sino de invertir con propósito e impacto positivo”,subrayó Hatwell.

“Este reconocimiento va en coherencia con la estrategia Global Gateway de la UE, que impulsa inversiones sostenibles y alianzas de largo plazo entre Europa y Perú, donde el sector privado europeo y peruano tiene un rol clave para cerrar brechas y construir un crecimiento con impacto positivo”, explicó.

El reconocimiento rompe con tradicionales esquemas de premiación, pues el proceso exigió una rigurosa auditoría documental y una evaluación independiente liderada por Eurocámaras, un Comité de Expertos, y la validación de los Ministerios del Ambiente (Minam) y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

El vicepresidente de Eurocámaras en Perú, Ricardo Guevara, remarcó que a diferencia de otros certámenes, este proceso no solo reconoce buenas prácticas empresariales, sino que

evalúa el desempeño empresarial, mediante un proceso técnico sustentado en criterios objetivos, medios de verificación obligatorios y evaluación independiente.

“Frente a la percepción tradicional de que la sostenibilidad representa un costo, los resultados de la primera edición demuestran lo contrario. Las empresas reconocidas pertenecen a sectores económicos diversos como la agroindustria, construcción, manufactura, manejo de residuos, comercio, finanzas, y seguros”,subrayó Guevara.

“En este reconocimiento no se valoran únicamente las declaraciones de intención, sino los resultados concretos sustentados en evidencia documentada y debidamente trazable”, agregó.

En esta oportunidad, en el ámbito de gestión ambiental se reconoció al

Banco Interamericano de Finanzas; Supermercados Peruanos, Unique, Manuchar Perú, Unacemcorp, Textil del Valle, Danper Trujillo, Cajas Ecológicas, Intersur Concesiones y Heinz – Glas Perú.

En tanto, en la categoría género e igualdad de oportunidades fueron distinguidas las empresas Unique, Supermercados Peruanos, Cesce Perú S.A. Compañía de Seguros y Farmacias Peruanas.

Es importante destacar que Unique y Supermercados Peruanos han alcanzado el nivel 3 de evaluación que los convierte en empresas líderes y con excelencia en su categoría.

La adopción de modelos sostenibles bajo los tres ejes del reconocimiento —Gestión Ambiental, Género e Igualdad de Oportunidades, y Trabajo e Inclusión— genera retornos económicos concretos a mediano plazo, transformando la responsabilidad corporativa en un motor de rentabilidad.

La optimización de recursos y la implementación de esquemas de economía circular elevan la productividad, traduciéndose en una reducción de los costos operativos directos.

Asimismo, la gestión responsable disminuye la conflictividad social tanto a nivel interno como en las zonas de influencia territorial, un factor clave que blinda la continuidad del negocio frente a crisis del entorno.

Finalmente, las empresas alineadas con estos estándares globales de gobernanza ambiental y social (ESG) logran mejorar su reputación ante inversionistas internacionales, posicionándose con ventajas competitivas estratégicas para exportar a mercados de alta exigencia como la Eurozona.

Con el Reconocimiento Empresarial, la Unión Europea reafirma su alianza estratégica con el sector privado peruano como el motor idóneo para cerrar brechas, demostrando que la rentabilidad financiera y el impacto social positivo son variables interdependientes en la economía moderna.

(FIN) NDP / MDV