Cómo usar inteligencia artificial para anticipar tendencias de mercado

Andina/Difusión

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

En un entorno en el que las tendencias de consumo se generan y se consolidan cada vez con mayor rapidez debido al uso intensivo de herramientas digitales, los emprendedores enfrentan el reto de anticiparse a los cambios del mercado mediante el análisis de información y el uso de nuevas tecnologías.

El Consultorio Financiero de Mibanco informó que la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta clave para que los negocios puedan detectar patrones de comportamiento, entender cambios en la demanda y tomar decisiones oportunas que les permitan mejorar su competitividad.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 79,0 % de la población utilizó Internet en el primer trimestre de 2025 y el 90,8 % de los usuarios se conecta al menos una vez al día, lo que acelera la aparición y difusión de nuevas tendencias de consumo.

El gerente de Desarrollo del Emprendedor y especialista del Consultorio Financiero de Mibanco, Roberto Percca, señaló que la inteligencia artificial no reemplaza la visión del emprendedor, sino que la potencia al facilitar la lectura de datos y la anticipación de escenarios de mercado.

En ese contexto, Percca recomendó iniciar el uso de estas herramientas con la información que ya poseen los negocios, como registros de ventas, ingresos promedio y productos más demandados, a fin de identificar estacionalidades, picos de consumo y campañas clave.

Asimismo, indicó que la inteligencia artificial permite sistematizar la información proveniente de conversaciones y comentarios en redes sociales, lo que contribuye a identificar consultas recurrentes y ajustar la oferta de productos y servicios.

El especialista explicó que cruzar la data del negocio con el calendario comercial del rubro facilita la proyección de escenarios de demanda y la definición de compras, producción, precios, promociones y mensajes comerciales.

Finalmente, señaló que el uso de inteligencia artificial permite diseñar y probar ofertas y mensajes comerciales en periodos cortos, lo que reduce el riesgo y mejora la toma de decisiones en los negocios.