¿Cómo van tus finanzas? Cinco aspectos que deberías revisar a mitad de año

Archivo - Perú.- ¿Cómo reconocer si una inversión es adecuada para tu perfil? - Andina/Difusión - Archivo

Lima 26 Jul. (ANDINA) -

Llegar a la mitad del año representa una oportunidad para hacer una pausa y revisar el estado de las finanzas personales. Más allá de los objetivos planteados en enero, este momento permite evaluar qué tan alineados están los ingresos, gastos, ahorros y compromisos financieros con las metas previstas para el resto del año.

Esta revisión cobra especial relevancia en un contexto donde la estabilidad económica sigue siendo una prioridad para muchas personas.

Según el estudio “Perfil financiero de los jóvenes de Lima Metropolitana y Callao” de Experian Perú, el 70% de los ciudadanos de 18 a 40 años manifiesta preocupación por su situación económica actual, mientras que 56% no planifica sus gastos mensuales de forma regular.

“Muchas veces las personas esperan hasta fin de año para revisar sus finanzas, cuando en realidad la mitad del año es uno de los mejores momentos para hacerlo. Permite identificar desbalances, corregir hábitos y tomar decisiones que ayuden a cerrar el año con una situación financiera más saludable”,señala Aldo Saavedra, vicepresidente comercial de Experian Perú.

Para realizar un balance financiero y hacer los ajustes necesarios para la segunda mitad del año, Saavedra comparte algunas recomendaciones clave:

Los cambios en precios, hábitos de consumo o nuevas obligaciones te pueden modificar el presupuesto sin que lo notes. Comparar los gastos actuales con los ingresos te permite identificar posibles ajustes y evitar desequilibrios.

Es importante revisar qué créditos se mantienen activos, cuánto representan dentro del presupuesto mensual y si las cuotas continúan siendo manejables. Esto te permite anticipar posibles dificultades y planificar mejor los próximos meses.

Consulta periódicamente tu historial crediticio, porque te permite conocer tu situación financiera actual, detectar posibles errores o movimientos inusuales y entender cómo se está construyendo tu perfil financiero.

Revisar en qué categorías estás destinando una mayor parte de tu presupuesto, te puede ayudar a identificar gastos innecesarios o consumos que han aumentado con el tiempo.

La mitad del año es un buen momento para evaluar si las metas financieras que planteaste inicialmente siguen siendo realistas o requieren ajustes. Contar con objetivos claros te facilita la planificación y te permite tomar decisiones más consistentes durante los próximos meses.

“Las finanzas personales no son estáticas; cambian conforme cambian nuestras necesidades, ingresos y objetivos. Por eso, más que revisar cuánto se ha avanzado, este momento del año es una oportunidad para replantear prioridades y asegurarse de que las decisiones financieras sigan alineadas con las metas de largo plazo. Hacer estos ajustes a tiempo puede marcar una diferencia importante en la estabilidad financiera con la que se cierre el año”, concluye Aldo Saavedra.

(FIN) NDP / MDV