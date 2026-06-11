¿Vas a comprar tu primer depa? Estos beneficios podrían hacer más conveniente tu decisión

Andina/Es Importante Preguntar Por Los Beneficios

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

Comprar el primer departamento suele empezar con preguntas muy concretas: ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde está ubicado? ¿Cuántos dormitorios tiene y cuál sería la cuota mensual? Sin embargo, en un mercado inmobiliario cada vez más dinámico, hay otra pregunta que puede ser igual de importante: ¿Qué beneficios podrían aplicar antes de tomar la decisión de compra?

Desde bonos habitacionales hasta beneficios vinculados a proyectos sostenibles, el mercado inmobiliario ofrece alternativas que pueden hacer más conveniente la compra.

Según un estudio interno de Albamar Grupo Inmobiliario,

7 de cada 10 compradores primerizos pregunta precio, ubicación y cuota mensual antes de consultar por beneficios, financiamiento o requisitos específicos.

“En una primera compra, el beneficio no siempre está en lo más evidente. A veces aparece cuando el comprador hace las preguntas correctas antes de separar y entiende qué oportunidades pueden existir según su perfil y el tipo de vivienda que está evaluando”,señala Katia Rodríguez, gerenta de Satisfacción al Cliente de Albamar Grupo Inmobiliario.

Rodríguez refiere que muchas oportunidades pueden pasar desapercibidas si no se preguntan desde el inicio. Por eso, antes de separar una vivienda, el comprador debería revisar cuatro puntos clave:

El primer paso es preguntar si la vivienda puede acceder a programas como el Nuevo Crédito Mivivienda, el Bono del Buen Pagador o beneficios asociados a vivienda sostenible. La aplicación dependerá del valor del inmueble, de la unidad elegida, de la evaluación crediticia del comprador y de la vigencia de cada programa.

Otro aspecto clave es consultar si el proyecto cuenta con certificaciones o beneficios vinculados a sostenibilidad, como el Bono Mivivienda Verde. Estas viviendas incorporan criterios de eficiencia en agua, energía y diseño, lo que puede ayudar a mejorar las condiciones de financiamiento.

Más allá de preguntar cuánto sería la cuota mensual, el comprador debe solicitar una simulación completa. Esto implica revisar cuota inicial, tasa, plazo, seguros, gastos notariales, costos registrales, mantenimiento estimado y condiciones para el desembolso.

La etapa del proyecto también puede influir en la compra. No es lo mismo separar una vivienda en planos, en construcción o en entrega inmediata; de hecho, la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP) señala que en marzo de 2026 poco más del 80% de las ventas se concentró en proyectos en planos o construcción.

“El comprador no debería quedarse solo con el precio de lista. También debe preguntar qué condiciones aplican en la etapa actual del proyecto, hasta cuándo están vigentes y si se mantienen durante la evaluación financiera”, señala la especialista.

Antes de tomar una decisión, el comprador debe pedir información clara sobre los beneficios disponibles, sus requisitos y la vigencia de cada condición ofrecida. También es recomendable solicitar simulaciones, comparar alternativas y confirmar por escrito qué aplica para la unidad elegida.

En un mercado con más opciones y compradores cada vez más jóvenes, la diferencia no está solo en encontrar un departamento dentro del presupuesto, sino en entender qué condiciones pueden hacer esa compra más sostenible en el tiempo. Para quienes buscan su primera vivienda, preguntar bien puede ser tan importante como elegir bien.