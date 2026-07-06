Venta de vehículos híbridos y eléctricos creció 86% en primer semestre del año

Andina/Difusión

Lima 6 Jul. (ANDINA) -

Al cierre del primer semestre de 2026, la comercialización de vehículos electrificados, categoría que comprende unidades híbridas y eléctricas, alcanzó las 8,285 unidades, lo que representó un crecimiento superior al 86% respecto a las 4,446 unidades registradas durante el mismo periodo de 2025.

El avance resulta aún más significativo al observar la evolución de los últimos años.En 2019 se vendieron apenas 366 vehículos electrificados, mientras que en todo 2025 se comercializaron 10,239 unidades, multiplicándose por 28 el volumen registrado seis años antes. Solo entre enero y junio de 2026, las ventas ya equivalen al 81% del total alcanzado durante el año anterior, lo que anticipa un nuevo récord anual.

-MTC impulsa inversiones por más de US$ 2300 millones para modernizar 7 puertos marítimos

“La electromovilidad ha dejado de ser un nicho y está entrando en una etapa de adopción masiva”, señaló Alberto Morisaki, gerente de Operaciones y Analítica de laAsociación Automotriz del Perú(AAP).

La participación de los vehículos electrificados dentro de las ventas totales del mercado automotor también mostró un incremento importante. Esta pasó de 0.2% en 2019 a cerca de 6% en junio de 2026, por lo que su penetración se multiplicó casi 30 veces en siete años. De esta manera, cerca de seis de cada cien vehículos nuevos comercializados en el país incorporan algún nivel de electrificación.

Al analizar la evolución por tecnología, se observa también un cambio progresivo en la composición del mercado. Si bien los vehículos híbridos convencionales —HEV— continúan concentrando la mayor parte de las ventas, los vehículos eléctricos a batería —BEV— y los híbridos enchufables —PHEV— vienen ganando participación.

En junio de 2022, los vehículos HEV representaban el 88.2% del mercado de electrificados, mientras que en junio de 2026 su participación se redujo a 83.9%. En contraste, las tecnologías conectadas a la red eléctrica, conformadas por los BEV y PHEV, incrementaron conjuntamente su participación de 11.8% a 16.1% durante el mismo periodo.

Esteavance responde principalmente a una mayor oferta de marcas y modelos por parte de las concesionarias, con características diferenciadas y precios más accesibles, así como a un mayor conocimiento de los consumidores sobre sus ventajas, entre ellas el ahorro en costos de operación y mantenimiento y sus beneficios ambientales.

“El mercado peruano todavía está dominado por los híbridos, pero empieza a moverse gradualmente hacia tecnologías de mayor electrificación”, explicó Morisaki.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });