Venta de viviendas en Lima Moderna crece 25% y supera las 4,200 unidades en el 2026

Andina/Melina Mejía

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

La demanda inmobiliaria en Lima Moderna mantiene un fuerte dinamismo este 2026. Entre enero y abril se vendieron 4,271 viviendas en distritos como Jesús María, San Miguel, Surquillo, Pueblo Libre, Magdalena y Lince, cifra que representa un crecimiento de 25% frente al mismo periodo del 2025, según el área de Real Estate Data Analytics de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios (CODIP).

El valor total de las ventas alcanzó los 1,787 millones de soles durante los primeros cuatro meses del año, lo que supera a los 1,462 millones registrados en igual periodo del 2025. En paralelo, la oferta inmobiliaria en estos distritos supera actualmente las 22,700 unidades.

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Jesús María se posicionó como el distrito con mayor volumen de ventas al registrar 1,070 viviendas entre enero y abril del 2026, seguido de San Miguel con 889 unidades, Surquillo con 724, Pueblo Libre con 619 y Magdalena del Mar con 559.

Este crecimiento responde principalmente a la alta demanda por proyectos ubicados en zonas con buena conectividad, acceso a servicios, centros comerciales, universidades y espacios públicos, además de una creciente preferencia por distritos con alto potencial de valorización.

“Lima Moderna se ha convertido en el principal foco de crecimiento inmobiliario de la capital porque concentra proyectos en zonas con alta conectividad, servicios y una demanda sostenida de familias jóvenes e inversionistas", señaló Ana Cecilia Gálvez, gerente general de CODIP.

"Hoy vemos un mercado mucho más dinámico y competitivo, donde los compradores buscan no solo precio, sino también calidad de vida y proyección de valorización”, concluyó.

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