Ventas de cemento se encaminan a su tercer año consecutivo de crecimiento en Perú

Archivo - Perú.- Consumo interno de cemento suma 15 meses de crecimiento continuo en el Perú - Andina/Difusión - Archivo

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

Las ventas de cemento en el Perú se encaminan a registrar su tercer año consecutivo de crecimiento, favorecidas por el dinamismo de la autoconstrucción, la recuperación del mercado inmobiliario formal y la mayor demanda vinculada a proyectos de infraestructura, señaló Scotiabank.

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El Departamento de Estudios Económicos del banco indicó que durante el primer semestre del 2026 el despacho nacional de cemento acumuló 6.6 millones de toneladas métricas, cifra superior en cerca de 12% respecto al mismo periodo del año pasado, según datos de la Asociación de Productores de Cemento (Asocem).

Asimismo, destacó que junio registró el mayor volumen mensual de despachos de cemento del primer semestre, pese a un entorno marcado por factores internos, como la temporada electoral, y externos, entre ellos el aumento de la inflación asociado al alza del precio del petróleo por el conflicto en Medio Oriente.

Con estos resultados, Scotiabank prevé que los despachos o ventas de cemento crecerán cerca de 10% en el 2026, en línea con su proyección de expansión de 9.4% para el sector construcción.

El reporte señala que este desempeño estaría sustentado en el dinamismo de la autoconstrucción, favorecida por el buen comportamiento del empleo formal y la mejora de los ingresos de la población.

También contribuiría la evolución positiva del mercado inmobiliario formal, impulsada por el crecimiento de los créditos hipotecarios y un menor nivel de las tasas de financiamiento para vivienda respecto de años anteriores.

A ello se suma la elevada demanda de cemento para proyectos emblemáticos de infraestructura, especialmente aquellos desarrollados mediante asociaciones público-privadas (APP) y obras por impuestos.

Factores que impulsan la demanda

Scotiabank indicó que el crecimiento observado durante el primer semestre respondió, además, a la continuidad del desempeño positivo del empleo formal privado, la mayor venta de viviendas de alto valor, principalmente en Lima, y el avance de la inversión en proyectos de infraestructura de transporte concesionada.

Asimismo, resaltó la estabilidad del precio del cemento, que aumentó 2.5% en junio frente al mismo mes del 2025, así como la sostenida demanda de materiales de construcción, incluidos los productos importados.

Norte lideró el crecimiento

Por regiones, la zona norte del país registró el mayor crecimiento en los despachos de cemento durante el primer semestre, con un incremento de 10.3%, impulsado por la mayor demanda del segmento de autoconstrucción.

Le siguieron la zona sur, con un crecimiento de 9.9% debido al aumento de la autoconstrucción y la recuperación de los volúmenes en Puno, y la zona centro, que avanzó 9.2% gracias al impulso de proyectos de infraestructura y del sector inmobiliario.

Riesgos para el sector

Pese a las perspectivas favorables, Scotiabank advirtió que el crecimiento de la demanda de cemento podría verse limitado por el menor dinamismo previsto de la inversión pública, especialmente del Gobierno Nacional.

El informe también identifica como riesgos los posibles efectos del Fenómeno El Niño hacia el cuarto trimestre del año, debido a su potencial impacto sobre el avance de obras y la infraestructura, así como eventuales presiones inflacionarias derivadas del conflicto en Medio Oriente, que podrían afectar la capacidad de gasto de los consumidores y reducir los recursos destinados a la construcción y mejora de viviendas.

(FIN) NDP/JAM