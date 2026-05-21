Ventas, inventarios y finanzas: los procesos que una empresa debe digitalizar primero

Andina/Difusión

Lima 22 May. (ANDINA) -

Aunque cada vez más empresas avanzan en su transformación digital, muchas todavía continúan gestionando procesos clave mediante Eexcel, correos o registros manuales. Este problema no solo afecta la productividad, sino que puede generar errores, retrasos y dificultades en el crecimiento de la compañía.

Las empresas ya han iniciado sus procesos de transformación digital, predominantemente en áreas de operaciones y tecnología. Sin embargo, muchas organizaciones aún mantienen controles manuales en áreas sensibles como inventarios, finanzas o compras.

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Para José Luis Yarlequé, gerente general de Ramo Perú, el principal error que cometen estas empresas es intentar crecer sin antes ordenar sus procesos internos. “Muchas compañías aún manejan información en diferentes archivos o dependen demasiado de procesos manuales. Eso genera pérdida de tiempo, errores y dificulta tener una visión clara del negocio”, explica.

En ese contexto, el especialista señala cuáles son los primeros procesos que una empresa debería digitalizar:

1. Ventas y facturación: porque permite centralizar clientes, cotizaciones, facturas, entre otros. De esta manera se evitan errores de precios, retrasos y falta de control.

2. Inventarios: esta es una de las áreas donde más problemas aparecen, ya sea diferencias de stock, pérdidas de productos o compras innecesarias.

3. Finanzas y contabilidad: la digitalización ayuda a reducir errores en reportes financieros, mejorar conciliaciones y acceder a información en tiempo real.

4. Compras y abastecimiento: automatizar órdenes de compra, aprobaciones y control de pr oveedores evita duplicidades y mejora el control de costos.

5. Producción y operaciones: en sectores como industria, construcción o agroindustria, integrar operaciones permite controlar materiales, tiempos y costos de manera más eficiente.

El representante de Ramo Perú explica que uno de los principales beneficios de digitalizar procesos es mejorar la capacidad de reacción de la empresa, “las compañías necesitan velocidad y trazabilidad. Tener la información integrada permite tomar mejores decisiones y evitar muchos errores operativos que antes parecían normales”.

Finalmente, agrega que una implementación inicial de digitalización puede tomar entre cuatro y seis meses, dependiendo del tamaño de la empresa y la complejidad de sus operaciones; y los resultados suelen reflejarse en mayor productividad, mejor control operativo y reducción de errores internos.

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