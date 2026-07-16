Verifica tu Chamba: 30,061 trabajadores ingresaron a planilla en primer semestre 2026

Andina/Verifica Tu Chamba: 30,061 Trabajadores

Lima 16 Jul. (ANDINA) -

Un total de 30,061 trabajadores ingresaron a planilla, luego de utilizar la herramienta digital “Verifica tu Chamba” de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), durante el primer semestre de este año.

Explicó que esta aplicación permite a los trabajadores verificar si se encuentran registrados en la planilla electrónica y alertar a las empresas que no han formalizado su vínculo laboral.

Así, entre enero y junio de este año, 145,821 trabajadores ingresaron a planilla como resultado de diversas acciones de fiscalización y prevención.

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De ese total, el 21% corresponde a quienes ingresaron a la aplicación Verifica tu Chamba y comprobaron su situación laboral.

Y tú, ¿sabes si estás en planilla?

Puedes verificarlo de manera fácil, rápida y gratuita.

Accede a “Verifica tu Chamba” a través del portal institucional de la Sunafil (www.gob.pe/sunafil), seleccionando la opción correspondiente.

También puedes realizar la consulta desde tu celular descargando la aplicación móvil “Sunafil en tus Manos” desde Play Store.

Una vez instalada, ingresa a la sección “Soy trabajador” y seleccionar la opción “Verifica tu Chamba”.

Ingreso de datos

Para realizar la consulta, deberás registrar tu número de documento de identidad, correo electrónico y número de celular.

También debes incluir el número de RUC de la empresa donde laboras y la ubicación del centro laboral.

Ten a la mano, la fecha en la que ingresaste a trabajar, para que puedas llenar todos los campos.

Tras el registro de datos, el sistema realizará automáticamente un proceso de verificación y arrojará el resultado correspondiente.

En caso de que no te encuentres registrado en la planilla electrónica, la aplicación enviará una alerta inmediata a la casilla electrónica de la empresa y notificará de este hecho.

Si, por el contrario, sí figuras en planilla, te llegará un mensaje de respuesta a tu correo.

Herramienta digital

A través de esta herramienta digital, la Sunafil promueve que los empleadores cumplan con incorporar en sus planillas electrónicas a sus trabajadores.

Cabe precisar que la empresa no sabrá la identidad de quién hace la consulta. De esta manera, los trabajadores pueden verificar su situación laboral de manera rápida, sencilla y segura.

Subrayó que la Sunafil continuará difundiendo las herramientas digitales dirigidas a empleadores y trabajadores, con la finalidad de acercar los servicios a la ciudadanía y contribuir al cumplimiento de sus derechos laborales.

(FIN) NDP/SDD/JJN