Visita del papa León XIV generará oportunidades para mypes, hoteles y restaurantes

Andina/Difusión

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

La visita del papa León XIV generará una serie de oportunidades para las micro y pequeñas empresas (mypes) en sectores como la gastronomía, hotelería, artesanías y servicios en general, sostuvo hoy el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo.

“La visita del papa León XIV es una gran oportunidad para nuestro país, no solamente para afianzar la fe sino también para las micro y pequeñas empresas, entre otros sectores”, manifestó en entrevista con RPP.

El Vaticano anuncia que el papa León XIV visitará el Perú del 11 al 17 de noviembre

El Vaticano anunció hoy que el papa León XIV visitará nuestro país entre el 11 y 17 de noviembre próximo, como parte de una gira por Sudamérica que incluye también a Uruguay y Argentina, países que visitará antes de su arribo a nuestro país. En el Perú, el santo padre visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

Entusiasmo

El ministro resaltó que la confirmación de esta visita ha generado gran entusiasmo en la cadena de restaurantes y hoteles porque se incrementará el número de visitantes. Además, está el tema del merchadising, lo que puede ser aprovechado por los artesanos de nuestro país, mencionó.

“Estamos capacitando a muchos micro y pequeños empresarios, para que puedan participar en ferias exponiendo sus productos, fortaleciendo su presencia en el comercio electrónico lo cual es una oportunidad para llegar a más clientes.

Yo creo que el Perú va a dar, una vez más, muestra de que la visita del santo padre será una gran oportunidad para el crecimiento del Perú, agregó.

(FIN) SDD/JJN