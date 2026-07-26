Perú.- Vivienda: Cinco recomendaciones antes de decidir comprar un inmueble en Lima Top

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 26 Jul. (ANDINA) -

Con la tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva (BCR) estable en 4.25% desde hace casi un año, el mercado inmobiliario mantiene un escenario favorable para quienes evalúan adquirir una vivienda mediante financiamiento hipotecario.

La estabilidad en las condiciones crediticias ha permitido que más compradores tomen decisiones con una mirada de largo plazo, especialmente en el segmento Lima Top, donde la compra de un departamento suele representar una importante inversión patrimonial.

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En este escenario, distritos como Miraflores, San Isidro y Barranco continúan concentrando gran parte de la demanda. Sin embargo, elegir un departamento no debería responder únicamente al precio o al metraje. Existen otros factores que pueden influir directamente en su valorización, liquidez y capacidad para mantener su atractivo con el paso de los años.

"Hoy el comprador analiza mucho más que el precio. La decisión ya no responde únicamente a la necesidad de vivienda, sino también a la búsqueda de un activo que mantenga su valor en el tiempo. Por eso, la ubicación, el entorno y el respaldo del desarrollador son aspectos cada vez más determinantes", explica Patricio Barrón de Olarte, gerente general adjunto de Aurora Grupo Inmobiliario.

1. Revisa la ubicación específica, no solo el distrito: No basta con que un proyecto esté ubicado en Miraflores o Barranco. Incluso dentro de un mismo distrito existen zonas que concentran una demanda más estable gracias a su cercanía al malecón, parques, servicios y una mejor conectividad. En particular, los proyectos ubicados cerca del malecón o con acceso a áreas verdes continúan despertando mayor interés al combinar calidad de vida con potencial de valorización.

2. Investiga quién está detrás del proyecto: Antes de comprar, conviene revisar la trayectoria de la inmobiliaria responsable del desarrollo. Hoy existen diversas herramientas para conocer la experiencia de otros compradores, verificar el cumplimiento en la entrega de proyectos y revisar indicadores de satisfacción de clientes.

"Más allá del proyecto, el respaldo de la empresa desarrolladora genera confianza. Una inmobiliaria con trayectoria y clientes satisfechos ofrece mayores garantías para una inversión de largo plazo", comenta Barrón de Olarte.

3. Prioriza una distribución funcional antes que más metros cuadrados: Un departamento bien distribuido suele conservar mejor su atractivo que uno más grande, pero con espacios poco aprovechados. Ambientes integrados, buena iluminación y ventilación natural, balcones realmente utilizables y dormitorios funcionales son características que permiten que el inmueble responda a distintos estilos de vida y mantenga una demanda sostenida en el tiempo.

4. Evalúa el entorno pensando en el largo plazo: La calidad del barrio también forma parte de la inversión. Contar con parques, áreas verdes, comercios, restaurantes, ciclovías y servicios a poca distancia mejora la experiencia, pero además ayuda a sostener la demanda y la valorización del inmueble. Cada vez más compradores priorizan proyectos ubicados en zonas caminables, donde puedan resolver gran parte de sus actividades sin depender del automóvil.

5. Compra pensando también en el siguiente propietario: Aunque el objetivo sea vivir en el departamento durante muchos años, es recomendable preguntarse si ese inmueble seguirá siendo atractivo para un futuro comprador o inquilino. La combinación de una buena ubicación, un diseño funcional, un entorno consolidado y el respaldo de una inmobiliaria reconocida son factores que ayudan a preservar el valor del activo y facilitan una futura venta.

“Las propiedades que mejor mantienen su valor son aquellas que reúnen atributos permanentes. La ubicación correcta, un entorno consolidado y un proyecto bien desarrollado continúan siendo los principales factores que el mercado valora al momento de comprar", concluye Barrón de Olarte.

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