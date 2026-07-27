Andina/Eddy Ramos

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

Comprar una vivienda ya no depende únicamente del precio, la ubicación o los metros cuadrados. Cada vez más personas investigan la experiencia de otros compradores antes de comprometer una de las inversiones más importantes de su vida.

Según un análisis de Best Place to Live®, el 70% de las personas que busca comprar una vivienda en Perú revisa la reputación de la inmobiliaria antes de tomar una decisión (7 de cada 10). Esta tendencia coincide con un estudio de Nielsen, según el cual el 83% de las personas considera que las recomendaciones de otros consumidores constituyen la forma de publicidad más confiable, reflejando el creciente peso que tienen las reseñas en las decisiones de compra.

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"Hoy vemos que siete de cada diez personas investiga la reputación de una inmobiliaria antes de comprar una vivienda. El comprador ya no solo compara ubicación o precio; también quiere conocer la experiencia de quienes ya pasaron por todo el proceso. Las reseñas se han convertido en un factor clave para reducir la incertidumbre y tomar decisiones más informadas", explica Cinthia Pasache, gerente comercial de Best Place to Live®.

El cambio también responde a una nueva generación de compradores. Según Best Place to Live®, durante 2025 los millennials y centennials representaron el 58% de las compras de vivienda en el Perú, un segmento acostumbrado a consultar valoraciones, comentarios y calificaciones antes de adquirir un producto o contratar un servicio.

Como respuesta a esta transformación en el comportamiento del consumidor, Best Place to Live® desarrolló el primer Rating Inmobiliario Residencial, construido a partir de las evaluaciones de compradores reales.

La herramienta resume más de 70 variables relacionadas con la gestión comercial, el proceso de entrega del inmueble, el proyecto, áreas comunes y el servicio postventa en una calificación de una a cinco estrellas, acompañada de comentarios reales de clientes que facilitan la comparación entre proyectos e inmobiliarias.

Los resultados también evidencian el impacto que tiene la reputación en el mercado. Según datos de Best Place to Live®, durante 2025, las inmobiliarias certificadas en Perú con calificaciones entre 3.7 y 5 estrellas registraron ventas 26.6% superiores a las inmobiliarias no certificadas en Lima Metropolitana.

"Cuando las personas cuentan con información transparente y experiencias verificadas de otros compradores, toman decisiones con mayor seguridad, y eso también genera un incentivo para que las empresas mejoren continuamente la experiencia que ofrecen a sus clientes", concluye la vocera.

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