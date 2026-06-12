Vuelos seguros y eficientes: Corpac inaugura moderno Centro de Control de Tránsito Aéreo

Andina/Difusión

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) inauguró la modernización integral de su Centro de Control de Tránsito Aéreo, la principal infraestructura para la gestión del espacio aéreo peruano y una de las inversiones tecnológicas más importantes ejecutadas en los últimos años para fortalecer la seguridad y eficiencia de la navegación aérea del país.

La puesta en funcionamiento del nuevo sistema sitúa al Perú entre los países con mayor desarrollo tecnológico en materia de navegación aérea en América Latina, al incorporar herramientas equivalentes a las utilizadas en los principales centros de control del mundo.

Ello permitirá incrementar la seguridad operacional, optimizar las rutas aéreas y mejorar la capacidad de respuesta frente al crecimiento sostenido del tráfico aéreo.

La ceremonia de inauguración contó con la participación de la directora general de Aeronáutica Civil, Paola Marín Ugarte; el Director Regional de Tráfico Aéreo de Indra Group en América Latina, Andrés Burghi Macedo; así como el presidente del Directorio de Corpac, Luis Alberto Esquivel Torres, gerentes y colaboradores de la corporación.

Esta importante puesta en servicio se realizó en el marco del 83° aniversario de Corpac y constituye un hito en el proceso de transformación tecnológica de la empresa para atender los nuevos desafíos de la aviación civil y fortalecer la conectividad aérea nacional e internacional.

Inversión de US$ 9.1 millones

La modernización demandó una inversión de 9.1 millones de dólares y fue ejecutada por la empresa española Indra, líder mundial en soluciones de navegación aérea.

El proyecto comprendió la implementación de la moderna plataforma de Gestión de Tránsito Aéreo (ATM) Managair, capaz de integrar en tiempo real la información proveniente de radares, sistemas de vigilancia, comunicaciones y planes de vuelo, permitiendo una administración más eficiente y segura de las operaciones aéreas.

El sistema, que opera desde finales de marzo de forma permanente, ha superado satisfactoriamente todas las pruebas técnicas y operacionales realizadas.

La nueva tecnología optimiza las rutas de vuelo, fortalece las comunicaciones entre los controladores y las aeronaves, reduce los riesgos de conflictos en el espacio aéreo y minimiza las demoras operativas.

Asimismo, contribuye a disminuir el consumo de combustible y las emisiones de carbono, promoviendo operaciones más sostenibles y alineadas con los estándares internacionales de la aviación civil.

Como parte del proyecto, más de 240 controladores aéreos y especialistas aeronáuticos de Corpac recibieron capacitación especializada en el Perú y el extranjero para operar el nuevo sistema, fortaleciendo las capacidades técnicas de la corporación para afrontar el crecimiento del transporte aéreo.

El Centro de Control de Tránsito Aéreo opera con el soporte de ocho radares estratégicamente ubicados en el territorio nacional, lo que permite cubrir el 97 % de las aerovías diseñadas en el espacio aéreo peruano, tanto sobre el territorio continental como sobre el dominio marítimo.

La modernización de esta infraestructura beneficiará directamente a los cerca de 45 millones de pasajeros que utilizan anualmente el transporte aéreo en el país, al elevar los niveles de seguridad operacional, optimizar la gestión del tránsito aéreo y fortalecer la capacidad del sistema aeronáutico nacional para atender una demanda creciente.

Con esta importante inversión, Corpac reafirma su compromiso con la modernización permanente de los servicios de navegación aérea y aeroportuarios, contribuyendo al desarrollo de un sistema de transporte aéreo más seguro, eficiente, sostenible y confiable para el Perú.