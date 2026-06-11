Webs y streamings piratas que transmiten partidos y ponen en riesgo información

Andina/Webs Y Streamings Piratas Que Transmiten

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

Hoy se inicia la Copa Mundial de la FIFA 2026 y crece la expectativa de millones de aficionados por seguir cada encuentro, el Indecopi recomendó acceder a los partidos únicamente a través de canales y plataformas legales, evitando ingresar a páginas web y servicios de streaming piratas que ponen en riesgo a los usuarios al exponerse al robo de información, fraudes digitales y otras amenazas a su seguridad en línea.

A través de la Dirección de Derecho de Autor, la institución explicó que este tipo de eventos deportivos de gran audiencia suelen ser aprovechados por ciberdelincuentes para atraer usuarios hacia sitios ilegales que ofrecen supuestas transmisiones gratuitas o de bajo costo.

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Muchas de estas plataformas digitales buscan captar la atención de los aficionados mediante enlaces engañosos o aplicaciones no autorizadas que pueden contener software malicioso capaz de afectar los dispositivos o comprometer información personal y financiera.

Recomendaciones para ver el Mundial de forma segura

Por ello, el Indecopi brinda las siguientes recomendaciones a los aficionados:

- Acceder a los partidos únicamente a través de canales y plataformas oficiales o autorizadas.

- Evitar ingresar a páginas que prometan acceso gratuito a todas las transmisiones del Mundial.

- No descargar aplicaciones o programas de procedencia desconocida para acceder a los partidos.

- Desconfiar de enlaces compartidos en redes sociales, servicios de mensajería instantánea o páginas de origen desconocido para ver los partidos.

- No proporcionar datos personales, contraseñas o información bancaria en sitios web no confiables.

- Mantener actualizados los sistemas de seguridad y antivirus de los dispositivos.

Cabe recordar que detrás de cada transmisión deportiva hay una importante inversión en derechos audiovisuales, infraestructura y producción.

Por ello, optar por servicios legales no solo garantiza una mejor experiencia para el usuario, sino que también contribuye al desarrollo de la industria creativa y deportiva.

Como parte de la lucha contra la piratería digital, durante el año 2025, la Comisión de Derecho de Autor del Indecopi dispuso el bloqueo de 555 sitios web ilegales que difundían o retransmitían sin autorización contenidos protegidos por el derecho de autor, entre ellos películas, series, música, programas de ordenador y eventos deportivos, incluidos partidos de fútbol.

(FIN) NDP/SDD