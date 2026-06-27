World Mining Congress: presentan propuesta para acelerar exploraciones mineras en Perú

Andina/Difusión

Lima 28 Jun. (ANDINA) -

El 27th World Mining Congress (WMC), que reúne en Lima a autoridades, empresarios, especialistas, académicos e inversionistas de diversos países, sirvió de escenario para la presentación de propuestas orientadas a fortalecer la competitividad del sector y agilizar el desarrollo de proyectos mineros en Perú.

Durante una de las exposiciones del encuentro, el especialista Robert McDonald presentó la iniciativa denominada Social License for Accelerated Exploration (SLAE), un modelo que busca facilitar las exploraciones mineras mediante la generación de beneficios tempranos y verificables para las comunidades ubicadas en las zonas de influencia de los proyectos.

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En su intervención, el expositor sostuvo que Perú cuenta con una larga tradición minera y mantiene una posición relevante como uno de los principales productores y poseedores de reservas de cobre, mineral considerado estratégico para la transición energética y el desarrollo de nuevas tecnologías.

Señaló, asimismo, que el incremento de la demanda mundial de cobre representa una oportunidad para países con alto potencial geológico como Perú; aunque advirtió que será necesario fortalecer la gobernanza, la competitividad y las condiciones que permitan atraer nuevas inversiones frente a otros productores como Chile, Argentina y la República Democrática del Congo.

Como parte de su presentación, McDonald también expuso un modelo de desarrollo basado en clústeres mineros, que plantea una mayor articulación entre el Estado, la empresa privada, la academia, las comunidades y otros actores para impulsar proyectos de largo plazo con criterios de sostenibilidad.

En ese contexto destacó el potencial de un clúster minero en el norte del país, que integraría proyectos como Michiquillay, La Granja, Cañariaco, El Galeno y Río Blanco, ubicados en Cajamarca, Lambayeque y Piura, una macrorregión que concentra alrededor del 40 % de la cartera de inversión minera de Perú.

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