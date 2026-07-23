Yanacocha: mina de oro más importante del Perú extenderá su vida útil hasta el 2031

Andina/Difusión

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

La empresa Newmont proyecta extender la vida productiva de Yanacocha, la mina de oro más grande de Sudamérica, hasta el 2031, ampliando en dos años el horizonte previsto para su operación en la región Cajamarca.

Así lo anunció el country manager de Newmont Perú, Fernando Cabanillas, durante una ponencia organizada por la Cámara de Comercio Australia–Perú (APCCI), en el marco del Australia Business Network.

El ejecutivo explicó quela decisión responde a un cambio en las condiciones del mercado del oro, la aplicación de nuevas tecnologías y la recuperación de mineral que anteriormente no era económicamente rentable.

Cabanillas recordó que hace algunos añosel perfil de producción de Yanacocha llegaba hasta el 2027. Posteriormente se amplió al 2029y ahora la compañía espera extenderlo hasta el 2031, manteniendo en paralelo el proceso de cierre progresivo de la mina.

Precio del oro y nuevas tecnologías

El ejecutivo explicó que inicialmente la empresa tenía previsto iniciar el cierre definitivo de Yanacocha en el 2027. Sin embargo, el incremento del precio internacional del oro, la vigencia de los permisos ambientales y una relación estable con sus grupos de interés llevaron a Newmont a replantear esa decisión.

Refirió que la compañía volverá a intervenir tajos que años atrás fueron descartados por no resultar económicamente viables, pero que hoy ofrecen mejores perspectivas gracias al nuevo escenario del mercado.

Asimismo, destacó la implementación de la tecnología Injection Leaching o lixiviación por inyección, un proceso patentado que permite recuperar una mayor cantidad de mineral depositado en los pads de lixiviación, mejorando la recuperación de oro y contribuyendo a prolongar el perfil de producción de la operación hasta el 2031.

IMARC 2026

La ponencia de Fernando Cabanillas formó parte de las actividades organizadas por la APCCI, institución que también impulsa la participación de la delegación peruana en IMARC 2026, la principal conferencia minera de Asia-Pacífico, que se realizará del 25 al 29 de octubre en Sídney, Australia.

El encuentro reunirá a empresas mineras, inversionistas, proveedores tecnológicos y autoridades de más de 120 países, con el objetivo de promover inversiones, fortalecer alianzas y posicionar al Perú como un destino estratégico para el desarrollo de nuevos proyectos mineros.