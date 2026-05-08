Perú.- Zonas Económicas Especiales Privadas atraerán inversión productiva y crearán empleo

Andina/Héctor Vinces

Lima 8 May. (ANDINA) -

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llanos, señaló hoy que las Zonas Económicas Especiales Privadas se convierten en una herramienta concreta para atraer inversión productiva, promover valor agregado y generar empleo calificado.

“Las Zonas Económicas Especiales Privadas constituyen una herramienta concreta para atraer inversión productiva, promover valor agregado y generar empleo calificado, contribuyendo directamente a la transformación de la estructura productiva y a una mejor inserción en las cadenas globales de valor”, dijo.

“El Perú debe actuar con decisión y ofrecer un entorno confiable que incentive inversiones de largo plazo”, agregó.

Durante la presentación del reglamento de la Ley N° 32449, que crea el Tratamiento Especial Tributario y Aduanero para las Zonas Económicas Especiales Privadas, José Reyes Llanos destacó que dichos espacios permitirán impulsar inversiones de alto valor agregado, empleo calificado y nuevas industrias.

“La reglamentación de esta ley fue asumida como una prioridad, orientada a establecer procedimientos ágiles y mecanismos de supervisión eficaces que brinden seguridad jurídica tanto al inversionista como al Estado. Esta norma es el resultado de un proceso técnico, riguroso y participativo liderado desde el Ejecutivo”, indicó.

El ministro recordó que el Perú ha decidido proyectarse al 2040 con un norte claro, por lo cual se aprobó la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior, una estrategia de Estado que articula competitividad, inversión y desarrollo productivo, con una orientación a la apertura de nuevos mercados.

“Dicha política tiene cinco objetivos prioritarios: profundizar el uso de nuestros acuerdos comerciales, mejorar la eficiencia logística, fortalecer una oferta exportable con mayor valor agregado, elevar las capacidades de nuestras empresas, e impulsar las Zonas Económicas Especiales como instrumento clave para atraer inversión y promover el desarrollo productivo, orientado a la exportación”, detalló.

“Considerando los desafíos que enfrentan economías como la nuestra, el Perú necesita impulsar nuevos motores de desarrollo que generen mayor productividad, incorporen innovación y nos permitan avanzar hacia una mayor diversificación, evitando permanecer en un escenario con limitadas mejoras en valor agregado”, añadió.

José Reyes Llanos sostuvo que el mencionado reglamento desarrolla disposiciones específicas para la puesta en funcionamiento de las Zonas Económicas Especiales, incluyendo los criterios para su establecimiento, el proceso de evaluación y calificación del operador privado, así como el conjunto de obligaciones aplicables tanto a operadores como a usuarios.

“En ese marco, el operador privado que desee desarrollar una Zona Económica Especial Privada deberá presentar su Plan Maestro, mediante el cual acredite su solidez financiera y asuma el compromiso de inversión mínima de 11 millones de soles”, señaló.

“Este plan deberá evidenciar, además, el impacto en la generación de empleo y la disponibilidad de un terreno con adecuada conectividad y una extensión mínima de 90 hectáreas, con excepción de la Provincia Constitucional del Callao, donde se prevé una excepción debido a la limitada disponibilidad de suelo industrial”, dijo.

(FIN) CNA/JJN