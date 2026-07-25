Perú.- Zonas Económicas Especiales Privadas: Ceplan brinda herramientas para orientar desarrollo

Andina/Ceplan Contribuye Con Herramientas Y

Lima 25 Jul. (ANDINA) -

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) indicó hoy que contribuyó con herramientas técnicas y una metodología de evaluación territorial al estudio “Zonas Económicas Especiales Privadas en el Perú: un análisis exploratorio de factores estructurales a nivel de regiones”, elaborado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Este aporte permitirá contar con mayor evidencia para la planificación territorial, la promoción de inversiones y la toma de decisiones vinculadas al desarrollo productivo del país.

El documento examina los principales factores que pueden favorecer el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), en el marco de la Ley N.° 32449 y su reglamento.

Su finalidad es ofrecer información técnica de utilidad para las entidades públicas, los inversionistas y otros actores relacionados con la competitividad y el crecimiento regional.

La participación del Ceplan se realizó a través de la Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos (DNPE), que contribuyó al diseño de una metodología de evaluación multicriterio.

Este enfoque integra información sobre potencial productivo, infraestructura logística, entorno institucional y capital humano, con el propósito de analizar de manera conjunta las condiciones de cada región.

A partir de esta metodología se desarrolló el Índice de Potencial ZEEP (IPZ), una herramienta exploratoria que permite comparar objetivamente las características estructurales de las regiones e identificar aquellas que reúnen condiciones más favorables para el desarrollo de estos espacios económicos.

El índice se construyó con indicadores oficiales y criterios transparentes para organizar, ponderar y consolidar la información. Estas características facilitan su actualización y permiten que la metodología pueda ser utilizada en futuros estudios territoriales.

Además, incorpora experiencias internacionales sobre zonas económicas especiales, adaptadas a la realidad y las necesidades del territorio peruano.

De acuerdo con el análisis, Lima, Callao, Ica y Arequipa presentan los mayores niveles de potencial estructural para el desarrollo de Zonas Económicas Especiales Privadas.

Estos resultados responden a la combinación de capacidades productivas, infraestructura logística, disponibilidad de capital humano y condiciones institucionales favorables.

El estudio precisa, sin embargo, que los resultados son exploratorios y no determinan la ubicación de futuras ZEEP.

Su eventual implementación deberá considerar evaluaciones específicas y los procedimientos establecidos en el marco normativo vigente.

La contribución del Ceplan muestra la importancia de incorporar evidencia territorial en las decisiones públicas orientadas a atraer inversiones, impulsar la competitividad y generar nuevas oportunidades de desarrollo en las regiones.

Con este aporte, el Ceplan reafirma su labor como organismo técnico especializado y ente rector de la planificación estratégica en el país.

Asimismo, pone a disposición del Estado metodologías e instrumentos que permiten comprender mejor las características del territorio y diseñar intervenciones públicas con mayor sustento técnico.

La elaboración del estudio también evidencia la importancia de la articulación entre instituciones públicas.

El trabajo conjunto entre el Mincetur y el Ceplan permitió integrar capacidades especializadas para fortalecer el análisis sobre las Zonas Económicas Especiales Privadas y su posible contribución al desarrollo productivo nacional.

En el siguiente link se puede consultar el referido estudio: https://www.gob.pe/institucion/mincetur/informes-publicacion..." target="_blank">Zonas Económicas Especiales Privadas en Perú.

(FIN) NDP / MDV