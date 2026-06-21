Zonas Económicas Especiales Privadas moverían más de US$ 10,000 millones en inversiones

Andina/Las Zonas Económicas Especiales Privadas

Lima 21 Jun. (ANDINA) -

El desarrollo de las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP) en el Perú abriría un nuevo ciclo de expansión para el sector asegurador, impulsado por mayores inversiones en infraestructura, industria y comercio exterior, según proyecciones de AVLA Perú.

La compañía señaló que este modelo podría movilizar inversiones superiores a 10,000 millones de dólares en un horizonte de 5 a 10 años, generando un efecto directo en la demanda de seguros para pequeñas y medianas empresas y en la sofisticación del mercado local.

Actualmente, el sector asegurador representa alrededor del 2% del PBI, con espacio significativo para ampliar su penetración, tal como sucede en países vecinos como Colombia con un 3.3% y Chile con 4.5%.

“El despliegue de las ZEEP va a elevar los estándares de inversión en el país y, con ello, la necesidad de soluciones de aseguramiento más técnicas y estructuradas. El seguro será un componente clave para viabilizar proyectos y reducir riesgos”,afirmó Walter Fernández, gerente general de AVLA Perú.

Este escenario podría impulsar ramos de seguro contra incendios, terremoto, transporte de carga, multirriesgo, construcción e ingeniería, entre otros. Esta demanda de seguros se prevé dada la instalación de nuevos polos industriales logísticos y el servicio de transporte de carga en el país desde la ZEEP.

Fernández indicó que uno de los efectos más relevantes será la ampliación de la base del mercado asegurador, además destacó el impacto en la percepción del Perú como destino de inversión.