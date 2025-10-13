Perú estrena presidente y promete un Gobierno "de amplia base" luego de la salida de Boluarte

PERÚ, 13 Oct. (EUROPA PRESS)

El nuevo presidente de Perú, José Jerí, anunció este domingo la formación de un Gobierno de "amplia base", dos días después de la destitución de Dina Boluarte por el Congreso. En agradecimiento a los servicios prestados al país, Jerí mencionó especial gratitud hacia el ex presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, a través de la red social X. "Agradezco los servicios prestados a la nación a los integrantes del Consejo de Ministros liderado hasta hoy por Eduardo Arana", expresó el mandatario, confirmando que, junto a un nuevo premier aún por nombrar, procederá a establecer el anunciado Gabinete.

Jerí, en comunicaciones posteriores, clarificó que esta nueva administración gubernamental se caracterizará por no incluir a ningún congresista actual o ministro saliente. Este enfoque buscará ante todo la experiencia en gestión pública y el conocimiento específico del sector, además de capacidades de diálogo y comprensión del contexto nacional. "Primará la experiencia en gestión pública, conocimiento del sector o que cuente con habilidades de diálogo y entendimiento de nuestro país", afirmó Jerí.

La decisión llega en un momento clave, justo cuando los exministros de Salud, César Vásquez, y de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, presentaron sus dimisiones en el plazo establecido para habilitar su participación en las elecciones generales del 2026.