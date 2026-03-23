Renuncia el ministro de Energía peruano tras acusación por violación a menor

Archivo - Dimite el ministro de Energía de Perú en medio de una acusación por supuesta violación de una menor de edad - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

PERÚ, 23 Mar (EUROPA PRESS)

El Gobierno peruano anunció la noche del domingo la dimisión de Ángelo Alfaro Lombardi, quien se desempeñaba como ministro de Energía y Minas, tras las graves acusaciones en su contra por un presunto caso de violación datado en el año 2000, involucrando a una adolescente de entonces 16 años.

En un breve periodo al frente de uno de los sectores más crucial para el avance nacional, la administración agradeció a Alfaro por su dedicación y labor, subrayando su esfuerzo y compromiso. "He renunciado por un sentido de responsabilidad. Estamos ante un exagerado manejo de una calumnia hasta cierto punto dolosa que hace daño a mi familia. Yo no violé a nadie", aseveró Alfaro posteriormente en una entrevista televisiva.

El exministro rememoró que tuvo una relación con la joven, con quien además tuvo un hijo y con quien convivió por cinco añnos. Insistió en que su único error fue enamorarse, recalcando que ambos compartían dicho sentimiento y que los progenitores de ella estaban al tanto y aceptaban la relación. "Yo no he cometido ningún delito. No pueden juzgar algo que sucedió hace 25 años y no fue un delito (...) No me arrepiento", concluyó.

Jennifer Canani Panduro, quien realizó la acusación contra Alfaro, narró cómo los eventos se desenvolvieron en Pucallpa, cuando ella tenía solo 16 años y Alfaro 47. Alegó que las autoridades de entonces no quisieron aceptar su denuncia y que, tras quedar embarazada, Alfaro formalmente pidió a sus padres que ella se mudara a vivir con él.

Alfaro, defendiéndose, negó todas las acusaciones indicando que tras la denuncia existen motivos económicos. "El propósito de la señora es sacarme plata", argumenta.

La renuncia de Alfaro Lombardi se registra en un contexto de notoria inestabilidad política en Perú. Apenas el martes, Luis Arroyo asumió el cargo de primer ministro en reemplazo de Denisse Miralles, quien dimitió por solicitud del presidente José María Balcázar, justo antes de que el gabinete se enfrentara al voto de confianza por parte del Congreso.