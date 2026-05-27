Detienen a un hombre armado durante mitin del candidato presidencial Roberto Sánchez en Perú

Detenido en Perú un hombre armado durante un mitin del candidato a la Presidencia Roberto Sánchez - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

PERÚ, 27 May (EUROPA PRESS)

Las fuerzas de seguridad de Perú detuvieron a un hombre armado durante un mitin del candidato presidencial del partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, en la plaza Centenario de Huaral, un evento que no sufrió interrupciones.

La Policía explicó que el hombre, que se encontraba ebrio, contaba con una licencia vigente para portar armas de fuego. Tras someterlo a diversas pruebas, fue puesto bajo custodia policial, según informaciones del diario 'Tercera Información'.

Actualmente, la Comisaría de Huaral abrió diligencias por el caso tras neutralizar la "potencial amenaza" para los asistentes y el ponente del mitin, que fue convocado el día anterior por el propio Sánchez. Su agenda incluyó paradas también en Huacho y Pachacútec, así como en Ucayali, Loreto, Pasco, Huánuco, Piura, Ica y Arequipa.

El incidente se suma a otros similares ocurridos durante actos de diferentes candidatos presidenciales. En diciembre, el entonces candidato de Libertad Popular, Rafael Belaúnde, informó que el vehículo en el que viajaba recibió varios disparos en el parabrisas, aunque el ataque no dejó heridos.

Después de una disputada primera vuelta entre Sánchez y el conservador Rafael López Aliaga por el segundo lugar, finalmente fue el candidato de Juntos por el Perú quien se verá en la elección definitiva el 7 de junio frente a Keiko Fujimori, quien ya ha intentado en cuatro ocasiones emular a su padre, Alberto Fujimori.