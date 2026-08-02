Dos ciudadanos españoles, entre los trece fallecidos en el accidente de una avioneta en Perú.

Dos españoles, entre los trece muertos al estrellarse una avioneta en Perú - Agenzia Fotogramma / Zuma Press / Europa Press / C

PERÚ, 2 Aug (EUROPA PRESS)

Dos residentes de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) se hallan entre las trece víctimas fatales del accidente de una avioneta que se dirigía a las Líneas de Nazca, en el sur de Perú, confirmó Europa Press.

Los dos vecinos de Arroyo son las únicas personas de nacionalidad española e identificados como Alfredo Avilés Muñoyerro y Ana Isabel Sánchez Muñoz, ambos de 52 años, según el informe de pasajeros al que accedió la cadena andina RPP.

Entre los demás fallecidos, se encuentran siete ciudadanos de nacionalidad italiana, según confirmaron las autoridades de este país, además de dos alemanes y dos tripulantes peruanos.

La Municipalidad Provincial de Nazca indicó que la aeronave involucrada, perteneciente a la empresa Aerodiana, partió el sábado 1 de agosto de la ciudad peruana de Pisco para sobrevolar las famosas figuras precolombinas. La avioneta se estrelló, por causas que están bajo investigación, en el sector de Pueblo Viejo, muy cerca de las Líneas.