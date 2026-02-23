El Ejército de Perú pierde contacto con helicóptero que transportaba 15 personas

Archivo - El Ejército peruano pierde el contacto con un helicóptero militar con 15 personas a bordo - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

PERÚ, 23 Feb (EUROPA PRESS)

La Fuerza Aérea del Perú anunció este domingo que ha puesto en marcha operaciones de búsqueda y rescate después de perder comunicación por radio con un helicóptero militar que llevaba a cuatro militares, incluidos un comandante y un alférez, junto con once pasajeros hacia un destino en Arequipa, al sudoeste del país.

"El día de hoy, domingo 22 de febrero, aproximadamente a las 16.30 horas (hora local, 22.30 hora española en la Península, Baleares, Ceuta y Melilla), la tripulación de un helicóptero Mi-17 de nuestra institución, perdió contacto radial en su trayecto de Pisco a Chala (Arequipa) mientras realizaba una misión programada", comunicó la entidad.

La nave estaba bajo el mando del mayor Sergio Paucar Centurión, el alférez Luis Huertas Cárcamo y su tripulación: la suboficial de Primera Kamila Anchapuri Jove y el suboficial de Segunda Leiner Aguirre Huaman, precisó la Fuerza Aérea del Perú (FAP). "Ellos transportaban a once pasajeros a bordo", añadió.

Inmediatamente tras confirmarse la pérdida de comunicaciones, la FAP activó el sistema de búsqueda y rescate siguiendo los protocolos de seguridad aeronáutica existentes, apuntando a localizar a los miembros de la tripulación y pasajeros implicados. La instancia detalló que se han enviado medios aéreos de respuesta rápida y patrullas de fuerzas especiales terrestres, auxiliados por una delegación de la Policía Nacional del Perú de la región, todos en ruta hacia la última ubicación conocida del helicóptero para empezar las labores de rastreo.

"Nuestra prioridad absoluta es la seguridad de nuestra tripulación y pasajeros", enfatizó la Fuerza, comunicando además que han establecido "contacto directo" con los familiares de los implicados para ofrecerles apoyo necesario y mantenerlos al tanto de cualquier novedad.

En un llamado a la prudencia, la Fuerza Aérea del Perú también pidió a los ciudadanos y a los medios evitar la propagación de "informaciones no oficiales que pueden generar confusión o zozobra" durante el proceso de búsqueda.